Utiliser l’intelligence artificielle pour trouver des extraterrestres n’est peut-être pas une bonne idée

La recherche de la vie extraterrestre est un sujet qui occupe un grand nombre de passionnés. Diverses méthodes sont aujourd'hui utilisées pour découvrir la moindre trace. Et l'intelligence artificielle pourrait se révéler utile. Ou non. Explication.

Les passionnés, professionnels comme amateurs, recherchent la moindre trace biologique pour détecter une éventuelle vie extraterrestre. D’autres se concentrent davantage sur les marqueurs technologiques, une recherche plus simple, semble-t-il. Certains considèrent même que la recherche de vie extraterrestre se “résume” à la recherche de ces marqueurs technologiques. Toujours est-il qu’il y a plusieurs options, certaines certainement plus viables que d’autres… L’intelligence artificielle peut sembler intéressante.

L’intelligence artificielle pour découvrir les traces d’une vie extraterrestre

Sans entrer dans les détails de fonctionnement de chacune de ces méthodes, il semblerait que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aller à la recherche de ces aliens ne soit pas une bonne idée. En effet, si l’on en croit une nouvelle étude, l’intelligence artificielle dans la recherche de marqueurs technologiques pourrait présenter le risque de nous faire croire que la vie extraterrestre existe alors que ce n’est pas le cas. Les marqueurs technologiques en question peuvent être tout et n’importe quoi dans l’espace, des signaux radio, des particules non identifiées, etc.

n’est probablement pas une bonne idée

Cette étude veut alerter sur le fait que l’intelligence artificielle pourrait nous amener à croire qu’il existe bien ici ou là un civilisation extraterrestre alors que celle-ci n’existe pas réellement. Autrement dit, le modèle de vision par ordinateur n’est pas suffisamment évolué pour déterminer sans risque l’existence ou non d’une forme de vie extraterrestre. L’étude mentionne aussi que la perception et la prise de décision humaines restent les derniers éléments de la chaîne dans l’analyse de n’importe quels jeux de données et dans l’interprétation des résultats. Alors même si l’intelligence vient effectivement faciliter les choses, ou les automatiser, elle est encore très loin de pouvoir explorer l’univers pour découvrir une trace de vie extraterrestre.