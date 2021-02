Utilisateurs iOS, vous devriez cesser de synchroniser vos appareils avec un Mac M1

Pour lancer sa première puce maison Apple Silicon M1 dans les meilleures conditions, la firme de Cupertino a dû procéder à de nombreux ajustements, au niveau logiciel plus particulièrement. Et l'ensemble n'est pas exempt de bugs.

Lancer une nouvelle architecture de processeur sur le marché est une tâche titanesque. Outre la conception et la fabrication de la puce en elle-même, il faut gérer toute la partie logicielle. Cela n’a pas empêché Apple de se lancer avec la première puce de sa gamme Apple Silicon, la puce M1. Basée sur une architecture déjà connue, ARM, cela ouvre un certain nombre de possibilités. Mais introduit aussi son lot de bugs.

Des soucis avec la synchronisation d’un appareil iOS et d’un Mac M1 ?

L’un des avantages d’acheter des produits dans l’écosystème Apple, c’est que vous pouvez synchroniser vos appareils automatiquement très facilement, copiez des éléments sur un appareil et les coller sur un autre, etc. Cela étant dit, si vous avez un iPhone ou un iPad et un Mac doté d’une telle puce M1, vous devriez arrêter de synchroniser vos appareils. Tout du moins pour le moment.

Pourquoi ? Selon plusieurs discussions sur les forums d’aide d’Apple et Reddit, les utilisateurs sont assez nombreux à se plaindre de dysfonctionnements de leurs applications sur iPhone et iPad suite à la synchronisation de l’appareil avec un Mac M1. Des utilisateurs rapportent que, après avoir synchronisé leurs appareils, des applications tierces ne fonctionnent plus. Il est même devenu impossible d’installer ou de mettre à jour les applications depuis l’App Store.

Les rapports en ce sens se multiplient

Selon l’un des utilisateurs : “Après avoir synchronisé mon iPhone X (iOS 14.3) avec mon MacBook Pro M1 (macOS 11.1), plus aucune application tierces ne s’ouvrent. Impossible d’installer ou de mettre à jour depuis l’App Store non plus ; le cercle de progression se remplit et affiche ensuite immédiatement l’icône de téléchargement ‘cloud’.” Des soucis qui semblent directement liés aux Mac M1, un autre utilisateur affirme avoir rencontré le même problème. Il aura fallu resynchroniser l’ensemble avec un Mac dépourvu de puce M1.

“Par accident, j’ai connecté mon iPhone et mon MacBook Pro M1 via WLAN et synchronisé… Les applications ont cessé de fonctionner immédiatement. J’ai alors connecté mon ancien MacBook Pro (2012, dernière version de Catalina) et synchronisé. Les applications refonctionnent toutes correctement.” Ces rapports apparaissent depuis décembre 2020. Espérons qu’Apple ait pris connaissance du problème et travaille à le corriger. D’ici là, méfiance.