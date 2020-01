USA : les dossiers médicaux de millions de patients ouverts à Microsoft, IBM et Amazon

Dernier exemple en date de l'influence grandissante du secteur de la santé dans le big data, un accord permet à trois géants de la tech de consulter des dossiers contenant des éléments permettant d'identifier les patients.

De plus en plus fréquemment, l’industrie hospitalière entre en compte dans l’économie des données, y jouant un rôle majeur. Celui-ci est cependant controversé, les données médicales relevant de la sphère privée et étant tenues au secret professionnel. Malgré cela, les géants de la tech mettent peu à peu la main sur des mines d’informations. Le dernier exemple en date, rapporté par le Wall Street Journal (paywall), est l’ouverture de millions de dossiers à Microsoft, IBM et Amazon, avec une particularité : des éléments identifiables permettent d’attribuer les dossiers à des personnes, sans précaution prise donc pour l’anonymat. Secteur à 3 billions de dollars, le très juteux domaine de la santé attire les convoitises des data brokers ou courtiers en données qui travaillent pour les géants de la technologie. La numérisation des dossiers de santé en cours depuis plusieurs années et les lois sur la vie privée permettant aux entreprises d’échanger des données sur les patients font des hôpitaux le principal arbitre de la manière dont ces données sensibles sont partagées.

Des données pas si personnelles

Microsoft et Providence, un réseau hospitalier avec environ 20 millions de visites par an, développent des algorithmes qui permettront de lutter contre le cancer en utilisant les notes des médecins dans les dossiers médicaux des patients. Selon Providence, les notes n’ont pas été dépouillées des informations personnelles. Un autre accord, entre IBM, Brigham et l’Hôpital pour femmes de Boston, doit permettre la mise au point d’une intelligence artificielle, et à cette fin, l’hôpital est habilité à partager des données personnelles identifiables pour des demandes spécifiques.

Google et Amazon dans la boucle

Depuis peu, grâce à un partenariat noué avec le Ministère de la Santé anglais, Amazon est en mesure d’accéder à un trésor d’informations autrement strictement personnelles afin d’enrichir ses données médicales pour mieux répondre aux problématiques de santé des utilisateurs d’Alexa, son assistant vocal connecté. De même, en novembre 2019, le Wall Street Journal révélait le Projet Nightingale de Google qui lui permettait de piocher dans les bases de données d’Ascension, une organisation médicale à but non lucratif regroupant les dossiers médicaux de millions d’américains.