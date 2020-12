US Space Force : ses membres seront des “Gardiens”

Donald Trump avait créé la surprise en dévoilant son intention de mettre sur pied une branche militaire dédiée au combat dans l’Espace. Ce qui avait commencé comme une simple blague, ou presque, est aujourd’hui un projet des plus sérieux. L’US Space Force, comme elle a été baptisée, continue de se dévoiler…

Lorsque Donald Trump avait annoncé son intention de bâtir une branche Space Force de son armée, il précisait dans le même temps qu’il n’était “pas vraiment sérieux”. Cela étant dit, le projet est devenu réel et a continué de se développer malgré la pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier. Alors que l’ancien Air Force Space Command devient sa propre branche des forces armées une année après avoir été promulgué dans la loi, l’on apprend aujourd’hui officiellement comment s’appelleront les “professionnels de l’Espace” qui y travailleront : les Guardians (“Gardiens”).

Un bien grand nom pour de grandes responsabilités ? Assurément. Ce nouveau nom a été dévoilé par le vice-président Mike Pence, toujours très versé sur toutes les questions relatives à l’Espace, le jour où il a reçu son injection de vaccin contre le Covid-19, ce qui, on le concède volontiers, est légèrement plus important. La Space Force est déjà fort occupée à expliquer encore et encore aux fans de Star Trek que son logo n’est pas une allusion à ce que l’on croit, elle va pouvoir expliquer aux joueurs de Destiny que ce n’est pas non plus ce qu’ils peuvent croire.

En vérité, ce logo en forme de delta/flèche/comme-vous-voulez provient du Space Command qui a été établi en 1961, son héritage de gardiens remonte à la devise de la division qui aurait apparemment été définie en 1983. Pas de Star Trek, encore moins de Destiny, mais que voulez-vous, il faut dire que tout cela est assez frappant.

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) December 18, 2020