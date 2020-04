UPS et CVS livrent les médicaments par drone aux retraités de Floride

Le virus Covid-19 est particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Celles-ci doivent donc rester confinées autant que possible. Aux États-Unis, en Floride, UPS et les pharmacies CVS leur livrent les médicaments par drone.

Le nouveau coronavirus fait davantage de dégâts sur les personnes âgées qu’il n’en fait sur les jeunes en bonne santé. De fait, et très logiquement, il est donc grandement déconseillé à ces personnes de sortir de chez elles, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses. Cela étant dit, ces recommandations peuvent être un problème, notamment pour celles et ceux qui vivent seul(e) et qui ont besoin de médicaments régulièrement. La livraison est une bonne solution, a fortiori par drone. Ce que fait UPS.

UPS et les pharmacies CVS utilisent des drones

Aux États-Unis, en Floride plus précisément, le spécialiste de la livraison du transport et de la logistique UPS collabore avec les pharmacies CVS et utilise des drones pour livrer les médicaments aux résidents de The Villages, la plus grande communauté de retraités du pays. Celle-ci compte pas moins de 135 000 résidents. Ainsi, ces retraités n’ont plus à sortir de chez eux et se retrouver potentiellement en contact avec d’autres personnes pour récupérer leurs médicaments. Ces derniers leur sont livrés directement, en toute sécurité, en respectant la sacro-sainte distanciation sociale.

Selon Scott Price, directeur de la stratégie chez UPS, “notre nouveau service de livraison par drone aidera CVS à offrir des livraisons de médicaments sûres et efficaces à cette grande communauté de retraités, permettant aux résidents de recevoir leurs médicaments sans quitter leur logement. UPS participe à l’effort global de lutte contre le coronavirus et ceci n’est qu’une autre manière d’apporter notre aide aux professionnels de santé et aux particuliers avec des solutions innovantes.” UPS a l’habitude d’adopter les plus récentes technologies pour améliorer ses services de livraison. L’entreprise avait déjà obtenu l’autorisation de la FAA pour utiliser des drones pour ses livraisons, certains ont même déjà servi pour du matériel médical en Caroline du Nord.