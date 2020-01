UPS commande à son tour une flotte d’utilitaires électriques

Après le géant du commerce en ligne Amazon, c'est au tour d'un autre acteur phare des livraisons de lutter contre son empreinte carbone, en commandant 10 000 véhicules destinés à l'Europe et aux États-Unis.

Les nouvelles peu réjouissantes de “point de basculement” en matière de réchauffement climatique poussent le public à adopter des modes de consommation et de déplacement plus responsables, bien que 100 entreprises à elles seules représentent 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En réaction à l’inaction contre le réchauffement climatique, certains employés d’entreprises dont l’empreinte carbone est importante s’expriment pour exiger des actions concrètes, au point que certaines d’entre elles dont Amazon menacent les emplois de leurs salariés, poussant les travailleurs du numérique à se syndicaliser pour la première fois aux États-Unis, et à signer une tribune en forme de défi pour exprimer leur mécontentement face aux choix de l’entreprise. Il y a peu, le géant du commerce en ligne optait pour un geste fort en commandant une flotte de 100 000 utilitaires électriques. Aujourd’hui, un autre acteur majeur de la livraison à domicile, UPS, suit le même chemin.

Une flotte tout-électrique

On apprend en effet via Engadget que le géant de livraison a commandé 10 000 utilitaires électriques auprès de Arrival, une société de technologie basée au Royaume-Uni. Les deux compagnies espèrent déployer les véhicules en Europe et en Amérique du Nord au cours des quatre prochaines années. Encore en test, la version finale du véhicule devrait avoir un pack de batterie “autour de 75 KWh” selon le chef produit Patrick Bion, et offrir environ 250 kilomètres (155 miles) sur une seule charge. Il utilise un l’OS BlackBerry QNX destiné aux systèmes embarqués (voitures, industries et hôpitaux).

Du cas par cas selon le client

Grâce à sa conception, il est possible de changer aisément la capacité du pack de batterie “pour que le client, s’il n’a besoin que de 150 kilomètres par jour, n’ait pas à payer pour une batterie plus grande qui pourrait théoriquement faire plus“, selon Bion. Pour la charge, les utilitaires s’appuieront sur la technologie CCS, une norme de chargement qui combine le port Type 2 avec deux grandes broches pour une charge rapide.