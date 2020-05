Upload VR Showcase revient cette année avec une Summer Edition

Les jeux en réalité virtuelle seront encore à l'honneur cet été avec un VR Showcase organisé par le site UploadVR.

Malgré l’annulation de l’E3 2020 à cause du Covid-19, l’Upload VR Showcase est maintenu et aura lieu le 8 juin prochain (l’heure sera révélée d’ici les prochaines semaines) pour une Summer Edition. Son format restera toujours similaire à celui d’un Nintendo Direct, mais les organisateurs ont décidé de pactiser avec IGN et son événement Summer of Gaming, en plus d’une diffusion via YouTube. Ainsi, l’Upload VR Showcase : Summer Edition ne sera pas regroupé sous la bannière du Summer Game Fest de Geoff Keighley.

If you didn't hear… The UploadVR Showcase: Summer Edition is coming to your screens on June 8th, 2020 on YouTube and @IGN!#UVRShowcase pic.twitter.com/cAxkbA0wWZ — UploadVR (@UploadVR) May 7, 2020

Upload VR Showcase : Summer Edition, un événement estival dédiée à la réalité virtuelle

Le rédacteur en chef Jamie Feltham tease l’événement qui sera directement rattaché au Summer of Gaming d’IGN : “Nous avons organisé notre premier événement à l’E3 l’année dernière où nous avons révélé des titres comme After The Fall, Pistol Whip et Budget Cuts 2. Nous avons travaillé dur pour préparer l’édition 2020 et nous avons hâte de montrer plus d’une vingtaine de jeux VR. Attendez-vous à avoir des nouvelles de certains des plus grands développeurs se consacrant à la VR, comme Fast Travel Games et Cloudhead Games, ainsi que des informations sur certains de nos chouchous et bien d’autres choses encore. Avec de la chance, nous pourrons même vous présenter un ou deux nouveaux studios. Alors, cochez la date sur vos calendriers et préparez vos cartes de bingo.”