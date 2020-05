Upload, la nouvelle série dystopique signée Amazon

Les plates-formes de streaming continuent de proposer des contenus inédits. Cela aide grandement à faire passer le confinement un peu plus facilement, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, Amazon dévoile Upload, une série dystopique qui fera grincer des dents.

Amazon Studios multiplie lui aussi les contenus inédits pour sa plate-forme Amazon Prime Video. Aujourd’hui, le géant américain dévoile Upload, une série qui plonge dans ce que pourrait être notre monde d’ici une dizaine d’années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela s’annonce pour le moins dérangeant. Explication.

Upload, disponible dès aujourd’hui sur Amazon Prime Video

Prenez tout le côté tech dystopique de Black Mirror, la dimension exploration philosophique sur l’au-delà de The Good Place et les facéties du lieu de travail de The Office, mélangez le tout et vous obtenez Upload. Voilà ce que l’on pourrait dire de cette nouvelle série Amazon s’il fallait la résumer avec une sélection de séries existantes. L’histoire de Upload se déroule dans un monde qui pourrait être le nôtre dans 10 ans : les voitures autonomes règnent sur les routes, la Terre est polluée et surpeuplée comme jamais et il est bien sûr possible de devenir immortel, sur un plan purement numérique tout du moins, en faisant charger sa conscience dans le cloud. Au casting notamment, dans le rôle principal, Robbie Amell – Stephen Jameson dans The Tomorrow People, cousin de Stephen Amell, alias Oliver Queen dans Arrow -.

Une série dystopique étonnante et unique en son genre

Upload démarre aujourd’hui sur Amazon Prime Video. C’est un terrain vierge qu’explore Greg Daniels – à qui l’on doit déjà les scenarii de The Office et Parks and Recreation, ainsi qu’un certain nombre d’épisodes des Simpson – mais c’est un monde qui trotte dans sa tête depuis de nombreuses années, assurément. Le résultat est osé, et cochon, comme ne pourrait jamais l’être une sitcom, impossible à classer dans un genre particulier. Pour Greg Daniels, Upload est une histoire “de mystère sur fonds de meurtre dans un esprit de science-fiction façon comédie romantique très philosophique”. Vous voilà servi(e). Et c’est très probablement ce que vous vous direz lorsque vous aurez vu les 10 épisodes. C’est court mais intense et très, très réussi. Nul doute qu’il y aura beaucoup à dire de cette création très originale.