Uplay+ est renommé en Ubisoft+

Après la fusion d’Uplay et Ubisoft Club pour donner vie à Ubisoft Connect, l’éditeur français s’attaque à la refonte d’Uplay+ avec un changement de nom. Les joueurs doivent désormais s’abonner à Ubisoft+. Pour seulement 14,99 euros par mois, ils auront accès aux éditions premium ainsi que les dernières sorties en date, telles que Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Immortals Fenyx Rising, mais aussi de nombreux classiques et les packs de contenu additionnels.

New name, new platforms 💫

UPLAY+ is now Ubisoft+, and is coming to @amazonLuna and @googleStadia!

Get the details on the US beta here 👇

— Ubisoft (@Ubisoft) October 27, 2020