UPA Next : un spin-off pour la suite de Un, Dos, Tres

La plateforme de streaming espagnole ATRESplayer développe l'univers de la série télévisée UPA Next avec le spin-off Historias de UPA Next.

Comme pour la série télévisée UPA Next, actuellement en cours de tournage et sans date de diffusion, les acteurs, chanteurs et danseurs hispaniques Miguel Angel Munoz, Beatriz Luengo, Monica Cruz, Lola Herrera, Lucas Velasco et Marta Guerras, ainsi que plusieurs des interprètes qui donneront vie aux nouveaux élèves de l’école de Carmen Arranz, comme Almudena Salort, Nuno Gallego, Karina Soro et Alex Medina, seront les vedettes du spin-off Historias de UPA Next.

Un teaser pour Historias de UPA Next

Prévu pour le 11 septembre prochain sur ATRESplayer Premium, Historias de UPA Next sera composé de six courtes histoires qui serviront de préambule et de liant avant l’arrivée de UPA Next.

La vie de Lola (Beatriz Luengo) avec sa famille à Barcelone, le séjour à Miami de Roberto (Miguel angel Munoz), le recrutement de nouveaux professeurs comme Sira (Marta Guerras) et Luiso (Lucas Velasco) ou la présentation des futurs élèves Lala (Almudena Salort), Tara (Karina Soro), Suso (Alex Medina) et Dario (Nuno Gallego) seront au centre des épisodes de Historias de UPA Next.