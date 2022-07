UPA Next : la suite de la série télévisée espagnole Un, Dos, Tres

Beatriz Luengo, Miguel Angel Munoz et Monica Cruz seront bientôt de retour dans la peau de Lola Fernandez, Roberto Arenales et Silvia Jauregui.

Portée par l’actrice, danseuse et chanteuse madrilène Beatriz Luengo avec l’aide de la plateforme de streaming ATRESplayer et Globomedia (The Mediapro Studio), ainsi que sous la direction de Lucas Gil et Sandra Gallego, UPA Next se déroulera plus de 15 ans après la fin de Un, Dos, Tres. Dans cette première saison de huit épisode, Roberto revient des États-Unis avec l’idée de monter une comédie musicale reprenant les tubes d’UPA Dance. Les retrouvailles avec Silvia et Lola ne se passent pas comme prévu, mais l’illusion de mettre sur pied cette comédie musicale parvient finalement à les rapprocher à nouveau.

Pour recruter des danseurs, des chanteurs et des compositeurs de la nouvelle génération, ils vont de nouveau franchir les portes de l’école des arts du spectacle de Carmen Arranz (l’interprète du personnage, à savoir Lola Herrera, fera des apparitions ponctuelles). Le casting est composé de nouvelles têtes comme Pablo Brotons, Diana Wondy, Lucrecia Petraglia, Diego Rey, Valeria Jones, Lucas Velasco (Luiso) et Marta Guerras (Sira). Les artistes Pablo Puyol et Silvia Marty qui incarnaient respectivement Pedro Salvador et Ingrid Munoz ne devraient pas être de la partie. A noter que le tournage a débuté depuis le début de la semaine.

Le générique de Un, Dos, Tres