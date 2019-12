Untitled Goose Game s’est vendu à 1 million d’exemplaires

Le jeu loufoque de House House a rencontré un succès inespéré en seulement trois mois, dépassant le million d'exemplaires vendus juste avant la fin de l'année.

Panic était plus connu pour ses logiciels sur macOS (Code Editor, un éditeur de code; Transmit, un client FTP/SFTP/S3; Prompt, un client SSH pour iPad et iPhone) jusqu’à ce que Firewatch soit commercialisé. Le jeu co-réalisé avec Campo Santo qui permet d’incarner un garde forestier dans une forêt du Wyoming est l’un des meilleurs exemples de walking simulator et a laissé une marque durable sur le genre, alors que de plus en plus de jeux visaient la simulation de survie (The Long Dark, Don’t Starve). En septembre, Panic publiait un second jeu, cette fois développé par House House : Untitled Goose Game. Décrit comme un “puzzle–stealth game”, le jeu le plus improbable de 2019 a immédiatement séduit les joueurs du monde entier, touchant d’autant plus de monde qu’il était distribué sur Windows, macOS et Switch dès sa sortie, avant de rencontrer plus de succès sur PS4 et Xbox One depuis le 17 décembre.

Un jeu loufoque

Inspiré par la saga Hitman et Super Mario 64, le jeu invite les joueurs à résoudre des énigmes grâce à des solutions humoristiques et franchement loufoques, incarnant une oie dans un petit village anglais. Capable d’émettre un son de klaxon, de courir, de battre ses ailes et de saisir des objets avec son bec, il faudra user de tous ses atouts pour avancer dans le jeu. Le succès de ce dernier fut immédiat à sa sortie, avec 100 000 exemplaires vendus sur Switch deux semaines après sa distribution.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold. From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame. — Cabel (@cabel) December 30, 2019

1 million d’exemplaires vendus

Cabel Sasser, co-fondateur de Panic, a fièrement annoncé hier sur Twitter que Untitled Goose Game avait dépassé le million d’exemplaires vendus. Ce n’est sans doute pas un hasard si peu de temps après le portage du jeu sur les consoles de salon de Microsoft et Sony. Si Panic continue sur sa lancée, il pourrait devenir un éditeur phare de jeux vidéo.