UNSEEN : le studio indépendant d’Ikumi Nakamura

La directrice artistique et créative Ikumi Nakamura présente UNSEEN comme un studio de développement sans frontières et mystérieux.

Un an après avoir annoncé la création de son propre studio, Ikumi Nakamura dévoile le nom de ce dernier. Basé à Tokyo au Japon, UNSEEN est composé de nombreux vétérans de l’industrie, dont le chef du service numérique et spécialiste de l’art environnemental Naoki Katakai (Tango Gameworks), le visual director Liam Wong (Ubisoft), le directeur de l’animation Raul Ibarra (Moon Studios), le game director Misuzu Watanabe (Capcom) ou encore le concept artist et illustrateur NASS.

Happy to announce my game studio: UNSEEN @unseentokyo

ゲームスタジオはじめました ▧ pic.twitter.com/LA3gLuGSBK — Ikumi Nakamura 🪐@unseentokyo (@nakamura193) March 9, 2022

Petite structure d’une vingtaine d’employées, UNSEEN recrute actuellement dans des domaines tels que l’art, l’animation, la conception, l’ingénierie, la technique et la communauté. Pour mémoire, Ikumi Nakamura a travaillé sur Okami, Bayonetta, The Evil Within et Ghostwire Tokyo, l’exclusivité temporaire de Tango Gameworks sur PS5.

Les ambitions du studio japonais UNSEEN

Ikumi Nakamura revient sur la genèse d’UNSEEN : “Ces dernières années, je me suis mise à mon compte et j’ai retrouvé la santé, je suis tombée enceinte et j’ai accouché. Au même moment, la pandémie de coronavirus a commencé et le monde a changé. À ce même moment, j’ai réalisé que j’avais besoin de changer, moi aussi. Entre 2018 et 2019, comme mes followers sur Twitter le savent, j’ai eu envie de rencontrer beaucoup de studios et d’artistes, pour voir comment les choses fonctionnent dans le monde et me rééduquer. Je n’ai jamais fait de AAA, ni de jeux considérés comme légendaires, mais en tant que développeur de jeux moi-même, après avoir visité beaucoup de célèbres studios, j’ai décidé que plutôt que d’avoir une entreprise où l’on fabrique des jeux, j’ai réalisé que j’aimerais avoir un studio où les artistes se réunissent et s’amusent à faire des jeux ensemble, où ils peuvent être créatifs (…) Chez UNSEEN, nous voulons construire une équipe multiculturelle – un monde interculturel composé d’un personnel international. Le studio sera composé de développeurs qui ont chacun une compétence spécialisée, mais qui sont aussi des généralistes, ce qui nous rendra quelque peu uniques. Personnellement, j’aime découvrir d’autres cultures, et il en va de même pour le reste de l’équipe. Un mélange de cultures peut être un terrain propice à l’émergence de nouvelles idées, ce qui est la vraie raison de lancer un nouveau studio.”

Si UNSEEN est un studio de développement, Ikumi Nakamura veut aller au-delà du domaine des jeux vidéo : “Je ne veux pas penser uniquement en termes de jeux vidéo ; je veux créer une nouvelle propriété intellectuelle qui peut fonctionner comme une variété de médias de divertissement (anime, éducation, textile). J’aimerais créer un jeu qui puisse avoir un impact sur ces types de médias également, et le développer avec soin. En ce moment, il semble particulièrement important d’être soi-même. Plutôt que d’essayer de supprimer mon vrai moi, je pense que c’est le moment de montrer qui je suis vraiment et de demander que les gens m’aiment comme je suis. Je veux faire un jeu qui montre des représentations plus vraies que nature de gens comme nous. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais nous apportons beaucoup de soin au scénario et aux personnages de notre premier jeu. À notre époque, il est si important de célébrer l’individualité. Je veux faire un jeu avec des personnages qui reflètent des personnalités et des minorités de la vie réelle avec un cadre ouvert d’esprit qui représente de multiples cultures. Je pense que je n’ai pas beaucoup changé depuis que je suis enfant. J’aime le mystère. J’aime les films d’horreur. J’aime les zombies et le surnaturel, et la science-fiction. Je trouve ces genres fascinants, et je suis bon dans ces domaines, donc je veux continuer à travailler sur des jeux liés à ces sujets.“