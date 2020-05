Unreal Engine 5 : “Lumen in the Land of Nanite”, une démo technique sur PS5

Epic Games a dévoilé le moteur graphique Unreal Engine 5 avec la démo technique "Lumen in the Land of Nanite".

Avec l’Unreal Engine 5, le studio américain Epic Games souhaite proposer des graphismes photoréalistes comparables à ceux des films en images de synthèse et de la vie réelle, et de les mettre à la portée des équipes de développement de toutes tailles grâce à des outils et des bibliothèques de contenu hautement productifs pour les consoles de nouvelle génération (ainsi que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs). Pour ce faire, deux nouvelles technologies vont aider les studios et les éditeurs :

Nanite : elle virtualise la géométrie des micropolygones, ce qui permet aux artistes de créer autant de détails géométriques que l’œil peut en voir. La géométrie virtualisée des nanites permet d’importer directement dans Unreal Engine des œuvres d’art de qualité cinématographique comprenant des centaines de millions ou des milliards de polygones – des sculptures ZBrush aux scans photogrammétriques en passant par les données CAO (conception assistée par ordinateur) – et cela fonctionne tout simplement. La géométrie des nanites est diffusée en continu et mise à l’échelle en temps réel, de sorte qu’il n’y a plus de budget pour le comptage des polygones, de budget pour la mémoire des polygones ou de budget pour le comptage des dessins ; il n’est pas nécessaire de Baker les détails sur des cartes normales ou de créer manuellement des LOD ; et il n’y a pas de perte de qualité

Lumen : Une solution d'éclairage global entièrement dynamique qui réagit immédiatement aux changements de scène et de lumière. Le système rend l'interréflexion diffuse avec des rebonds infinis et des réflexions spéculaires indirectes dans des environnements énormes et détaillés, à des échelles allant de kilomètres à des millimètres. Les artistes et les concepteurs peuvent créer des scènes plus dynamiques en utilisant Lumen, par exemple en changeant l'angle du soleil selon l'heure de la journée, en allumant une lampe de poche ou en faisant un trou dans le plafond, et l'éclairage indirect s'adaptera en conséquence. Grâce à Lumen, il n'est plus nécessaire d'attendre la fin du baking des cartes lumineuses et de créer des UV pour les cartes lumineuses, ce qui représente un gain de temps considérable lorsqu'un artiste peut déplacer une lumière dans l'éditeur d'Unreal et que l'éclairage est le même que lorsque le jeu est exécuté sur console

Epic Games précise : “De nombreuses équipes et technologies se sont réunies pour permettre ce saut de qualité. Pour construire de grandes scènes avec la technologie de la géométrie des nanites, l’équipe a fait un usage intensif de la bibliothèque Quixel Megascans, qui fournit des objets de qualité cinématographique allant jusqu’à des centaines de millions de polygones.”

La sortie du moteur graphique Unreal Engine 5 est prévue pour l’année prochaine

Unreal Engine 5 sera disponible en avant-première début 2021 et en version complète fin 2021. Il prendra en charge de nombreux supports : PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC, Mac, iOS et Android. A noter que la version 4.25 de l’Unreal Engine prend déjà en charge les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft. Enfin, Epic Games a déclaré : “Nous sortirons Fortnite, développé avec UE4, sur les consoles de nouvelle génération dès le lancement et, conformément à notre engagement de démontrer des fonctionnalités de pointe par une production interne, nous migrerons le jeu vers UE5 à la mi-2021.”

La démo technique “Lumen in the Land of Nanite” de l’Unreal Engine 5 en vidéo

Brian Karis, directeur technique des graphismes, et Jérôme Platteaux, directeur artistique des projets spéciaux, mettent en lumière les capacités techniques (Nanite, Lumen, Chaos physics and destruction, Niagara VFX, convolution reverb et ambisonics rendering) du nouveau moteur Unreal Engine 5 avec “Lumen in the Land of Nanite”, une démo technique tournant en temps réel sur PS5 (1440p natif, 30fps, sans Ray Tracing, textures 8K).

Tim Sweeney encense la PS5 de Sony : “Elle dispose d’une immense puissance GPU, mais aussi d’une augmentation de la bande passante de plusieurs magnétudes dans la gestion du stockage. Cela va être absolument essentiel, c’est une chose d’afficher tout ce qui peut tenir dans la mémoire mais c’est un exploit bien plus impressionnant d’afficher un monde qui pourrait atteindre des dizaines de gigaoctets presque instantanément, chose que la nouvelle console de Sony et son SSD promettent. Nous travaillons en étroite collaboration avec Sony depuis longtemps sur le stockage. L’architecture de stockage de la PS5 est bien plus avancée que tout ce que l’on peut acheter sur un PC peu importe le montant à l’heure actuelle. Elle va aider à faire évoluer les futurs PC. Le marché des PC va voir ce produit arriver et dire : ‘Oh, les SSD vont devoir rattraper leur retard’.“