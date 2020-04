Universal prépare un remake de La nuit du chasseur

Déjà fruit d'un remake à la télévision en 1991, le distributeur produira une réadaptation destinée aux salles obscures.

Toucher à une œuvre devenue classique n’est pas nécessairement une bonne idée, mais depuis quelques années les studios semblent tourner en rond et s’en remettent à d’anciens succès pour capitaliser sur leur nom. On apprenait récemment que Sony développe un reboot du film Anaconda et que Chérie, j’ai rétréci les gosses sera renouvelé, mais Universal développe aussi une nouvelle adaptation de The Thing et Disney va revoir sa copie de Maman j’ai raté l’avion. Tout aussi récemment, ce sont Godzilla, Massacre à la tronçonneuse ou The Grudge qui ont fait les actualités, tandis que sur le petit écran les téléspectateurs auront droit à des remake de Walker, Texas Ranger, Power Rangers, après les redémarrages de MacGyver ou Charmed. L’ensemble des ces titres a en commun d’être des blockbusters, réussites financières à défaut de critique, mais Universal semble parier sur un nouveau cheval.

Un film devenu culte

La nuit du chasseur n’a pas été un succès critique, encore moins financier, mais a acquis un statut culte au fil du temps. Sortit en 1955, le film réalisé par Charles Laughton est entré à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis pour son importance culturelle en 1992. Adapté du roman éponyme de Davis Grubb, il raconte l’histoire d’un pasteur tueur en série qui cherche à mettre la main par tous les moyens sur un butin caché par les enfants d’un compagnon de cellule. Esthétiquement très abouti, influencé par le cinéma expressionniste allemand, ses rôles principaux étaient campés par Robert Mitchum, Shelley Winters et Lillian Gish, sommités du cinéma au moment du tournage.

Une adaptation contemporaine ?

Selon Variety, Universal va reprendre à son compte La nuit du chasseur. La nouvelle adaptation du roman sera de la main de Matt Orton, scénariste du thriller historique Opération Finale réalisé par Chris Weitz avec Oscar Isaac et Ben Kingsley. Amy Pascal (Spider-Man: Far From Home) et Peter Gethers seront producteurs du long-métrage. On peut imaginer que le film ne sera pas un simple remake mais une adaptation moderne du scénario.