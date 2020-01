Universal et Blumhouse développent une nouvelle adaptation de The Thing

Les intérêts financiers des grands studios ne laissant aucun classique tranquille, pas même l'adaptation de John Carpenter du roman de John W. Campbell Jr..

Force est de constater que les actualités de la journée sont toutes généreusement arrosées à la sauce reboot : après Sony qui souhaite relancer Anaconda à l’aide du scénariste des Ninja Turtles et Jim Carrey prêt à réendosser The Mask pour peu qu’un réalisateur “fou et visionnaire” s’attache à écrire une suite, on apprend via ComingSoon qu’Universal Pictures et Blumhouse souhaitent développer une deuxième adaptation du roman Who Goes There? de l’écrivain de science-fiction John W. Campbell Jr.. Cette nouvelle est surprenante car l’adaptation filmique The Thing de John Carpenter sortie en 1982 a tous les traits d’un classique. Avec Kurt Russel dans le rôle principal (qui renoue avec Carpenter suite à Escape from New York), une bande son confectionnée par Ennio Morricone (et nommée pour un Razzie Award en 1983) et des effets spéciaux récompensés, le long-métrage a acquit un statut de “culte” au même titre que Blade Runner sorti la même année.

De nouvelles choses au programme

Pourquoi donc Universal souhaite toucher à l’héritage de The Thing ? Car comme le rapporte le site Bloody Disgusting, une version longue du roman de John W. Campbell Jr. a été découverte en 2018 par John Betancourt, qui a lancé un financement participatif pour aider à l’édition et la distribution de ce qui a prit le titre de Frozen Hell. Ce dernier explique : “Le roman publié était en fait une version abrégée de l’histoire originale de Campbell, appelée Frozen Hell, qui devait être écourtée pour publication. Le manuscrit est resté inconnu et jamais édité pendant des décennies, et il n’a été redécouvert que récemment.”

De multiples inspirations

Cette version longue sera adaptée par le producteur Alan Donnes, qui exprimait récemment sa joie sur Facebook. Il précisait que le nouveau film inclura “le meilleur” du film The Thing from Another World (première adaptation au cinéma de l’œuvre de l’écrivain, en 1951), du classique de John Carpenter et des deux livres de John W. Campbell Jr., Frozen Hell et Who Goes There ? En espérant que Donnes arrive à séparer le bon grain de l’ivraie.