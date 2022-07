Unity Technologies prépare une fusion avec ironSource

En proie à des difficultés financières, Unity Technologies va fusionner avec ironSource pour continuer à proposer les meilleurs services aux créateurs.

La fusion avec ironSource, société israélienne spécialisée dans les solutions de monétisation des applications, permettra d’exploiter les outils et le talent d’Unity Technologies pour former une plateforme end-to-end (un principe qui consiste à placer l’intelligence aux extrémités du réseau internet plutôt qu’en son coeur) qui permettra aux créateurs de créer, de publier, d’exploiter, de monétiser et de développer plus facilement des jeux en direct et des contenus avec de la technologie 3D en temps réel de manière transparente.

We're thrilled to announce that we have entered into an agreement to merge with ironSource to accelerate a unique end-to-end platform that powers creators’ success! Learn more on our blog. https://t.co/dxzbQGf3Zn — Unity (@unity) July 13, 2022

“La combinaison d’Unity et d’ironSource permet de mieux soutenir les créateurs de toutes tailles en leur donnant tous les outils dont ils ont besoin pour créer et développer des applications à succès dans le domaine des jeux et dans d’autres secteurs verticaux axés sur le consommateur, comme le commerce électronique“, déclare John Riccitiello, PDG d’Unity. Tomer Bar-Zeev, PDG d’ironSource, rajoute : “Pour réussir aujourd’hui, les créateurs ont besoin d’un vaste ensemble de solutions et de produits fonctionnant de concert pour alimenter des expériences utilisateur étonnantes et une croissance commerciale durable. L’association d’Unity et d’ironSource rassemble tous les produits nécessaires pour alimenter ce levier de croissance. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à notre mission commune de supprimer les obstacles à la croissance des créateurs.”

Une consolidation qui rapporte des milliards

Les actionnaires d’Unity Technologies vont récupérer 73,5% des parts de la société fusionnée, tandis que les actionnaires d’IronSource garderont eux 26,5% du capital sachant que la structure basée à Tel-Aviv est désormais valorisée à 4,4 milliards de dollars. Chaque action d’ironSource sera échangée contre 0,1089 action d’Unity avec un prix premium de 74%.