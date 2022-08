Unity Technologies opte pour Microsoft Azure comme partenaire cloud

Microsoft devient le partenaire cloud d'Unity Technologies avec Azure pour contribuer à la création et l'exploitation d'expériences 3D en temps réel.

La collaboration entre Unity Technologies (en instance de fusion avec ironSource) et le géant américain Microsoft intervient à une période où le moteur Unity permet aux développeurs d’accéder facilement aux outils de simulation RT3D et de créer des jumeaux numériques de lieux et d’objets du monde réel. Cela implique souvent l’utilisation d’une infrastructure technique, ce pour quoi Microsoft estime que la plateforme cloud Azure est la mieux adaptée.

We’re excited to announce today that we’ve partnered with Microsoft to develop a cloud infrastructure to empower game developers and 3D artists everywhere with the power of Azure. Learn more about this partnership. https://t.co/HohHo1joFg — Unity (@unity) August 8, 2022

Sarah Bond, responsable de l’expérience et de l’écosystème Xbox chez Microsoft, se réjouit d’ailleurs de pouvoir rendre les créateurs, artistes et développeurs de jeux du monde autonomes grâce à la puissance du cloud et l’expérience d’Unity :

Notre ambition de démocratiser le développement de jeux et d’expériences similaires dans le monde entier et dans tous les secteurs d’activité dépend de partenariats solides, notamment avec des moteurs de jeu comme Unity. Le partenariat entre Microsoft et Unity permettra également aux créateurs de jeux Made with Unity d’atteindre plus facilement leurs joueurs sur les appareils Windows et les consoles Xbox et de débloquer de nouvelles opportunités de succès. En concevant des outils de développement améliorés, en exploitant les dernières innovations de la plateforme, du silicium au cloud, et en simplifiant l’expérience de l’édition, les créateurs sur Unity pourront réaliser leurs rêves en proposant leurs jeux à davantage de joueurs dans le monde.

Unity x Azure : une infrastructure cloud pour les développeurs

Marc Whitten, vice-président senior et directeur général d’Unity, souhaite apporter ses solutions de création dans le cloud et développer une infrastructure cloud grâce à Microsoft Azure pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs et améliorer les expériences de jeu :

Nous nous engageons à créer des fonctionnalités natives qui déverrouillent nos outils pour un plus grand nombre de personnes que jamais, afin que vous puissiez profiter des capacités de calcul, de stockage et de fiabilité avancées qu’offre le cloud. Nous pensons que cette mise en œuvre du cloud permettra aux créateurs du monde entier de collaborer en toute transparence. Elle permettra également des expériences qui ne seraient pas possibles si elles étaient limitées aux ressources locales de la machine d’un créateur ou de la plateforme d’un utilisateur. Il existe déjà de nombreux outils et services alimentés par le cloud chez Unity comme Parsec, DevOps, Weta Digital et Digital Twins. Nombre de nos outils sont également déjà fortement utilisés dans les flux de travail en cloud – de PIXYZ à Unity Headless Rendering.