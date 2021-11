Unity Software rachète Weta Digital, la division VFX de Peter Jackson, pour plus d’un milliard de dollars

Avec l'acquisition de Weta Digital, Unity Software veut mettre des outils d'effets visuels sophistiqués entre les mains de millions de créateurs pour façonner l'avenir du métavers.

Le studio Weta Digital va rejoindre les solutions de création d’Unity Software axées sur l’évolution continue d’outils graphiques et VFX tels que Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef ou encore CityBuilder. À l’avenir, grâce à la profonde expertise d’Unity en temps réel, ces outils d’artistes de classe mondiale seront mis à la disposition des créateurs par le biais d’un workflow accessible basé sur le cloud. Les équipes composées de 275 ingénieurs spécialisés dans l’architecture, la construction et la maintenance des outils et du pipeline de base continueront d’exister en tant qu’entité autonome sous le nom de WetaFX et devraient devenir le plus gros client d’Unity dans le secteur des médias et du divertissement. WetaFX sera toujours détenue majoritairement par Peter Jackson et dirigée par le PDG Prem Akkaraju.

⛰️ Shouting the news from the peaks of the Misty Mountains: Unity intends to acquire @weta_digital, picking up its industry-leading tools and engineers. We can’t wait to see our creators and artists push the boundaries of RT3D. https://t.co/Z6auECdJ0w pic.twitter.com/o9hBSjhFzv — Unity News (@unity) November 9, 2021

“Nous sommes ravis de démocratiser ces outils de pointe et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l’incroyable talent d’ingénierie de Weta pour les artistes du monde entier“, a déclaré John Riccitiello, président et directeur général d’Unity Software. “En combinant la puissance d’Unity et de Weta Digital, les outils et la technologie qui ont construit les personnages et les scènes des films les plus emblématiques du monde, tels qu’Avatar, Le Seigneur des Anneaux et Wonder Woman, permettront à une toute nouvelle génération de créateurs de construire, transformer et distribuer du contenu époustouflant avec de la 3D en temps réel“. Peter Jackson, président et cofondateur de Weta Digital, a ajouté : “Nos outils ont créé des possibilités illimitées pour donner vie aux mondes et aux créatures qui vivaient à l’origine dans notre imagination. Ensemble, nous pouvons créer une voie permettant à tout artiste, quel que soit son secteur d’activité, de tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants. Offrir aux créateurs en herbe l’accès à la technologie de Weta Digital ne sera rien d’autre qu’une révolution pour le milieu et Unity Software est justement la société qui permettra de donner vie à cette nouvelle vision.”

WetaFX, le nouveau nom de Weta Digital chez Unity Software

Weta Digital est le premier créateur et innovateur en matière d’effets visuels et d’animation, repoussant les limites du possible dans la poursuite de la vision artistique et produisant des personnages, des objets et des mondes ultra-réalistes de haute qualité pour une grande variété de films et d’émissions de télévision primés, tels qu’Avatar, Black Widow, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, La Planète des Singes, The Suicide Squad, et bien d’autres. Weta Digital atteint ce niveau de performance supérieur grâce à une équipe créative d’artistes et d’ingénieurs VFX de classe mondiale, qui a contribué à la mise en place d’un pipeline d’artistes extrêmement sophistiqué et d’un ensemble d’outils permettant de réaliser des captures et des manipulations faciales avancées, des modélisations anatomiques, des simulations et des déformations avancées d’objets en mouvement, des modélisations procédurales de cheveux et de fourrure, et bien d’autres techniques qui ont été galvanisées, développées et perfectionnées par des centaines de propriétés sur des milliers de plans depuis plus de 20 ans.

Unity Software et Weta Digital offrent au nombre croissant de développeurs de jeux, d’artistes et, potentiellement, de millions de créateurs grand public, des outils de création de contenu hautement sophistiqués et un modèle d’abonnement SaaS (Software as a Service) basé sur le cloud. En déplaçant ces outils et ces ressources de haute fidélité vers le nuage, Unity et Weta Digital ouvriront de nouvelles possibilités aux créateurs qui pourront utiliser le canevas qu’ils connaissent et aiment déjà, tout en ayant accès à des outils d’artiste incroyablement puissants, à des blocs de construction procéduraux et à du contenu évolutif. Les créateurs auront le pouvoir d’améliorer les processus et de simplifier la production, avec des résultats stables, prévisibles et proches de la perfection, tout en construisant finalement leur propre partie du métavers.