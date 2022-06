Unity se sépare de 4 % de sa masse salariale

Unity se sépare d'environ 4 % de sa masse salariale. L'industrie de la tech ne se porte pas très bien actuellement.

Unity s’est séparée de plusieurs centaines d’employés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, comme le rapporte Kotaku. La société de logiciel de jeu vidéo bien connue pour son très populaire moteur graphique aurait déjà licencié entre 300 et 400 salariés jusqu’à présents. Et ces licenciements ne sont pas terminés, selon plusieurs sources, le nombre final pourrait donc être plus élevé. Unity a confirmé à Engadget procéder à un “réalignement de certaines de [ses] ressources”, ce qui a entraîné le renvoi d’environ 4 % de toute sa masse salariale. Ceci est consistant la page LinkedIn de l’entreprise qui annonce 8 048 employés.

Unity se sépare d’environ 4 % de sa masse salariale

L’entreprise a déclaré à Engadget : “Dans le cadre d’un processus prévu continu dans lequel nous revoyons régulièrement nos niveaux de ressource par rapport aux priorités de l’entreprise, nous avons décidé de réaligner certaines de nos ressources pour mieux nous concentrer et prendre en charge notre croissance sur le long terme. Cela nous a amenés à prendre des décisions difficiles qui ont impacté environ 4 % de toute la masse salariale de Unity. Nous sommes reconnaissants envers celles et ceux qui quittent Unity et nous les soutenons dans cette transition difficile.”

Bien que cette réduction d’employés impacte toute la masse salariale de Unity, Kotaku explique que les licenciements sont le plus concentré dans les divisions intelligence artificielle et ingénierie. Sur Blind, la plate-forme de messagerie anonyme utilisée par les employés de l’industrie de la tech, plusieurs personnes affirment être d’anciens employés de Unity. On leur avait demandé de rejoindre une réunion Zoom avec un manager et un membre des ressources humaines et peu après, ils perdaient leurs accès à Slack, à leur email et devaient rendre leur ordinateur portable dans les 48 heures, mais on leur avait, semble-t-il, donné 30 jours pour trouver une nouvelle place au sein de l’entreprise. Selon Kotaku, ces 30 jours n’aident en rien dans la mesure où la société aurait gelé les embauches, mais Unity affirme que ce n’est pas le cas.

L’industrie de la tech ne se porte pas très bien actuellement

L’une des sources du medium affirme aussi que la situation est assez délicate chez Unity actuellement, avec, notamment, une mauvaise gestion et “des pivots stratégiques à un rythme rapide et imprévisible”. Quelle que soit la raison de cette réorganisation, les licenciements de Unity ne sont que les derniers en date dans l’industrie de la tech. Niantic s’est récemment séparé de 90 employés, environ 8 % de sa masse salariale, pour dégraisser ses opérations. La dernière phase de licenciement en date chez Netflix, à cause de la perte de revenus, a affecté environ 300 employés.