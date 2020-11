Une ville japonaise déploie des robots loups pour effrayer les ours

Les animaux sauvages peuvent représenter un danger, pour l'homme, pour les cultures et pour les animaux domestiqués. Il existe plusieurs méthodes s'en protéger. Le Japon teste une solution très moderne, avec des robots, évidemment.

Alors que l’Homme s’aventure toujours davantage sur les territoires sauvages pour son propre développement, les animaux sauvages se retrouvent privés de leur espace vital. Les rencontres entre l’Homme et l’animal sont donc de plus en plus fréquentes et les conséquences peuvent être graves, pour l’une ou l’autre partie, d’ailleurs. Comment faire pour éviter que les animaux sauvages ne s’invitent dans les zones urbaines ? Pour tenter de répondre à cette problématique, un petite ville du Japon a décidé d’utiliser des robots loups pour effrayer les animaux qui lui posent aujourd’hui problème.

Une ville du Japon déploie des robots loups

Dans la ville de Takikawa – environ 40 000 habitants -, au nord de l’île d’Hokkaido, les rencontres avec les ours sont de plus en plus fréquentes. Il y a même déjà eu un certain nombre d’attaques. Pour gérer cette situation sans utiliser la violence, et de fait venir blesser voire tuer ces animaux, les autorités de la ville ont pris la décision de déployer des robots loups à divers points stratégiques environnants, espérant pouvoir effrayer ces ours.

pour tenir à distance les ours

Ces robots loups ont effectivement l’air effrayant. Ils mesurent plus de 1,20 mètre de long et 90 cm de hauteur, avec des yeux rouges lumineux. Ces bêtes artificielles effraieraient d’ailleurs facilement un homme. Espérons que cela fonctionne efficacement avec les ours. Les robots disposent aussi d’un capteur de mouvement intégré qui, lorsque activé, activeront les yeux rouges du robot. Une séquence de hurlement viendra parfaire le spectacle. Après l’homme contre l’animal, voici donc la machine contre l’animal.

À ce jour, il semblerait que cette solution soit particulièrement efficace. Selon les autorités de la ville, il n’y a eu aucune rencontre avec un ours depuis que ces robots loups ont été déployés. Interrogé par Mainichi, Yuji Ota, directeur de Ohta Seiki, déclarait notamment : “Nous voulons que les ours sachent que les installations humaines ne sont pas leur territoire et nous voulons aider à la coexistence entre l’homme et l’ours.”