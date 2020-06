Le marché du jeu vidéo se porte très bien. Entre nouvelles licences et remakes ou autres reboots, les joueurs n'ont que l'embarras du choix. Il ne faut pas non plus oublier les remasters. Ce pourrait être le cas prochainement pour Battlefield 3.

L’année dernière, EA confirmait qu’il n’y a aurait pas de nouveau jeu Battlefield durant cette année 2020. Cela étant dit, celles et ceux qui attendent désespérément du nouveau contenu pour cette licence très populaire ont, semble-t-il, un peu de chance dans la mesure où, selon les dernières rumeurs en date, une version remasterisée de Battlefield 3 serait en développement.

Et si un remaster de Battlefied 3 était en préparation ?

La rumeur provient d’un YouTuber répondant au nom de Daqari. L’homme affirme qu’une version remasterisée de Battlefield 3 serait donc en préparation. Comme PCGame le précise, Daqari est connu pour avoir déjà donné un certain nombre d’informations avérées concernant des jeux Battlefield. Notamment l’existence de Battlefield 1 et Battlefield V. Il est donc tout à fait possible que cette nouvelle rumeur puisse être avérée.

L’information provient du YouTuber Daqari, souvent très bien informé sur la licence

Cela étant dit, il n’y a actuellement aucun moyen de la confirmer. À prendre donc comme une rumeur on ne peut plus classique à ajouter au dossier Battlefield. La vidéo que notre Youtuber avait publiée à l’origine sur sa chaîne et qui parlait de Battlefield 3 a été supprimée depuis. Impossible de savoir si c’est parce que l’information était fausse ou si c’est parce que EA a eu vent de son existence et a décidé d’intervenir. Toujours est-il que, à l’heure actuelle, c’est tout ce que nous savons. Nul ne sait si le jeu existe ou non et encore moins s’il pourra sortir cette année. Mais c’est une rumeur supplémentaire à suivre pour un potentiel “nouveau” jeu très intéressant…