Une toute nouvelle carte mère dans l’iPhone 12 ?

L'iPhone 12 est très attendu, et ce malgré la crise sanitaire actuelle. Les rumeurs s'enchainent évoquant tantôt les fonctionnalités de cette nouvelle génération tantôt les composants. Voici aujourd'hui ce qui pourrait être la carte mère de l'appareil.

Selon les rumeurs, Apple devrait procéder à un certain nombre de modifications dans le design extérieur de son iPhone 12. Et il semblerait que l’extérieur ne soit pas le seul élément à évoluer. En effet, selon une récente fuite sur un réseau social chinois, il semblerait que l’intérieur de cet iPhone subisse aussi un certain nombre d’évolutions. Voici à quoi il faudrait s’attendre.

Serait-ce la carte mère de l’iPhone 12 ?

Si l’on en croit la photo ci-dessus, partagée sur Twitter par @Mattia_fb, la firme de Cupertino s’apprêterait donc à changer le design de la carte mère pour son iPhone 12. Comme vous pouvez le voir sur la photo, cette nouvelle carte proposerait une forme de L contrairement à celle de la génération précédente qui, comme les démontages ont pu le montrer, a une forme rectangulaire. Une modification importante quant à l’arrangement des composants internes mais qui ne devrait pas changer grand chose à l’usage.

Une forme de L qui rappelle grandement celle de l’iPhone 8

À noter, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’iPhone utilise une carte en forme de L. L’iPhone 8 utilisait déjà un tel design mais dans la génération suivante, la marque à la pomme optait pour une solution sur deux niveaux. Il est possible que l’iPhone 12 utilise de même un design sur deux étage mais cette fois, avec une forme générale en L. Difficile de savoir précisément quels genres de modifications Apple aurait décidé d’implémenter pour devoir utiliser cette forme en L Mais comme le précise AppleInsider, il est tout à fait possible que cette carte mère ne soit pas celle d’un iPhone. Il faudra attendre que l’iPhone 12 soit officiel, et que les premiers démontages aient pu être effectués, pour tout savoir de cette carte mère.