Une Tesla Model Y plus abordable devrait arriver très bientôt

Tesla est encore assez loin de son rêve initial de pouvoir proposer des voitures électriques abordables. Et pourtant, génération après génération, le constructeur se rapproche de l'objectif. Une Tesla Model Y plus abordable devrait arrive bientôt.

Si les véhicules Tesla sont encore plutôt onéreux, il faut bien le reconnaître, c’est une étape obligatoire pour la marque dans son objectif de proposer, à terme, des véhicules abordables. Et le constructeur fait tout son possible pour y parvenir. Génération après génération, les modèles se perfectionnent et les tarifs évoluent dans le bon sens. La Tesla Model Y devrait ainsi bientôt devenir plus abordable.

Une Tesla Model Y à propulsion arrière bientôt disponible ?

Selon plusieurs sources du media spécialisé Electrek, le constructeur automobile américain aurait démarré la production test d’une version Long Range à propulsion arrière de son crossover électrique. Voilà qui ferait sensiblement baisser le tarif de l’engin par rapport aux modèles disponibles actuellement, tous à quatre roues motrices. Si l’on en croit les dires d’Elon Musk, un tel modèle pourrait arriver dans les prochains mois, sans plus de précisions.

Cela en ferait le modèle le plus abordable de la gamme

Elon Musk avait mis un terme à la version Standard Range RWD de la Model Y il y a quelques semaines, affirmant que son autonomie était aujourd’hui trop faible. Ce nouveau modèle serait donc très probablement la variante la plus abordable disponible. Nul ne sait vraiment combien ce modèle pourrait coûter. Elon Musk évoquait une enveloppe de 45 000$ mais un calcul plus récent et plus précis suggérait quant à lui une facture d’environ 48 000$. Sans oublier les fréquents changements tarifaires opérés par la marque.

Si le constructeur devait effectivement sortir une nouvelle version bientôt, voilà qui pourrait faire du bien à l’entreprise. La Model 3 reste le modèle phare de Tesla, de par son positionnement tarifaire plus accessible justement. Un modèle RWD pourrait placer la Model Y à portée de bourse d’un certain nombre de clients qui ne peuvent craquer pour les versions actuelles mais qui souhaiteraient quelque chose de plus spacieux que la Model 3.