Une tablette Galaxy Tab S6 Lite en préparation ?

Le marché des tablettes est plus que fourni aujourd'hui, bien que Apple mène clairement les débats avec ses iPad. Samsung jouit d'une position assez intéressante aussi avec les Galaxy Tab. Une nouvelle variante de la Galaxy Tab S6 pourrait être en préparation.

Les modèles de smartphones, tablettes et autres gadgets électroniques se suivent et se ressemblent, ou pas, c’est selon, mais c’est un ballet incessant. Le grand public n’a que l’embarras du choix. Samsung pourrait ainsi avoir décidé d’utiliser son appellation Lite pour d’autres appareils que les smartphones. Il se murmure en effet qu’une variante Lite de la tablette Galaxy Tab S6 serait en préparation dans les laboratoires du géant sud-coréen.

Une tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite en préparation ?

Si l’on en croit Android Headlines, qui a pu obtenir certains détails sur le projet, Samsung aurait donc dans ses cartons une Galaxy Tab S6 Lite, une version revue à la baise du modèle haut de gamme de l’année dernière. Aucune différence en terme de taille et de design mais des spécifications techniques moindres seraient à prévoir. Il faudrait ainsi s’attendre à un processeur Exynos 9611 – Snapdragon série 600 aux États-Unis -, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage. Le plus grand changement viendrait avec le S Pen. Trop gros pour être intégré dans la tablette en elle-même, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il faudrait probablement le recharger séparément. Il serait alors parfaitement optionnel.

C’est ce que croit savoir Android Headlines

Les informations obtenues par Android Headlines ne fournissent aucun autre détail, pas même une date de lancement ou un tarif. À titre d’information, la tablette existante Tab S5e que cette Galaxy Tab S6 Lite viendrait remplacer après un peu plus d’une année d’existence, était vendue à partir de 399$. Il ne serait pas surprenant que cette nouvelle variante soit commercialisée d’ici peu à un tarif relativement proche. Voilà qui serait en tous les cas une options très intéressante pour quiconque est à la recherche d’une tablette récente signée Samsung sans dépenser la somme demandée pour la Tab S6 classique. À suivre !