Une série animée Scott Pilgrim va arriver sur Netflix

Netflix travaille sur une série d'animation Scott Pilgrim. Le créateur de la série et le réalisateur du film de 2010 sont impliqués.

Les contenus se suivent et ne ressemblent pas forcément sur Netflix. La plate-forme multiplie les créations, tantôt originales, tantôt non, mais il faut bien reconnaître qu’il y en a pour tous les goûts. Tous les genres, toutes les cultures sont représentées. L’animation n’est pas en reste, c’est même un axe très important du catalogue du géant. Et voici que se prépare une série animée Scott Pilgrim.

Netflix travaille sur une série d’animation Scott Pilgrim

Scott Pilgrim semble prêt pour effectuer son grand retour, et pas uniquement dans le monde du jeu vidéo. The Hollywood Reporter a appris que Netflix et Universal UCP – l’unité à qui l’on doit The Umbrella Academy – sont actuellement en train de développer une série d’animation Scott Pilgrim. Difficile, à ce stade, de savoir à quel point cette nouvelle création sera proche, ou éloignée, des romans graphiques originaux, mais son créateur Bryan Lee O’Malley et le réalisateur du film de 2010 Edgar Wright seront producteurs exécutifs.

Bryan Lee O’Malley sera aussi showrunner aux côtés de celui à qui l’on doit la renaissance de Are You Afraid of the Dark ?, BenDavid Grabinski. L’animation, quant à elle, sera réalisée par le studio Science SARU.

Le créateur de la série et le réalisateur du film de 2010 sont impliqués

Il ne serait pas surprenant que cette nouvelle série s’en tienne à l’histoire principale après tout : Scott Pilgrim, dragueur invétéré de 22 ans, bassiste à ses heures perdues avec le groupe Sex Bob-omb, rencontre la fille de ses rêves. Mais pour conquérir le cœur de la mystérieuse Ramona Flowers, Scott doit d’abord combattre ses 7 ex maléfiques qui n’ont pour autre raison d’être que de chercher à l’éliminer. Tant les romans graphiques que le film puisaient allègrement dans les manga, l’indie rock, les jeux vidéo et la culture canadienne.

Et si Netflix n’a jamais été franchement timide quant à ses ambitions envers l’animation, la plate-forme s’est le plus souvent concentrée sur l’adaptation des jeux ou manga japonais ou la création de contenus originaux. Ici, le service de streaming adapterait donc une bande-dessinée occidentale, et qui plus est une référence que beaucoup ne connaissent peut-être que via le grand écran. La stratégie de Netflix n’est pas très claire, mais il faut probablement voir cela comme une volonté d’exposer son catalogue d’animation à un plus grand public encore.