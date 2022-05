Une proposition de loi veut interdire les paiements en yuan numérique dans les stores américains

Des sénateurs américains veulent faire interdire les apps acceptant les paiements en yuan numérique. Il en irait de la sécurité nationale.

Trois sénateurs américains ont proposé une loi visant à interdire l’utilisation d’applications prenant en charge la monnaie numérique chinoise, le yuan numérique (e-Yuan ou e-CNY). La principale raison étant la crainte que le gouvernement chinois puisse utiliser cette monnaie pour espionner les citoyens américains.

Des sénateurs américains veulent faire interdire les apps acceptant les paiements en yuan numérique

Cette proposition de loi est intitulée “Defending Americans from Authoritarian Digital Currencies Act” et appelle à l’interdiction pure et simple pour les app stores, y compris donc ceux de Google et d’Apple, de proposer des applications qui acceptent les transactions dans la monnaie numérique chinoise. Cela inclurait la très populaire application de messagerie instantanée WeChat, qui a annoncé prendre en charge le e-CNY il y a quelques mois.

Les sénateurs à l’origine de cette proposition avertissent des risques financiers et de surveillance associés à ce yuan numérique. “Le yuan numérique du Parti Communiste Chinois permet un contrôle et un accès direct aux vies numériques des individus”, expliquait dans un communiqué le sénateur de l’Indiana Mike Braun. “Nous ne pouvons permettre que ce régime autoritaire utilise sa monnaie numérique comme instrument pour infiltrer notre économie et les informations privées de nos citoyens américains.” Le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton réitérait les craintes de Mike Braun en affirmant que cette monnaie numérique serait utilisée pour “contrôler et espionner quiconque l’utilise”. “Nous ne pouvons donner à la Chine cette chance, les États-Unis devrait rejeter la tentative de la Chine de miner notre économie à un niveau aussi bas”, ajoutait-il.

Il en irait de la sécurité nationale

La monnaie numérique chinoise a suscité un certain nombre de craintes de sécurité et de confidentialité. Durant les Jeux Olympiques 2022 de Pékin, des régulateurs républicains avaient averti les athlètes américains de la situation, leur conseillant de ne pas utiliser le yuan numérique, affirmant que celui-ci peut être tracé par la banque centrale.

Dans le même temps, la Chine a promis un “anonymat contrôlable” qui permettrait aux utilisateurs de garder leurs transactions anonymes jusqu’à “un certain point”, selon Mu Changchun, directeur du Digital Currency Research Institute à la Banque populaire de Chine. Le Président des États-Unis Joe Biden, de son côté, annonçait supporter le développement d’une monnaie numérique américaine. Il a notamment demandé à plusieurs agences d’analyser le sujet et de soumettre leurs rapports avant, peut-être, de se lancer dans la mise en place d’une monnaie numérique.