Une possible Nintendo Switch Pro fait son apparition dans une mise à jour firmware

Le succès de la Nintendo Switch n'est plus à démontrer. Cela ne veut pour autant pas dire qu'une nouvelle version ne plairait pas. Une version Pro, par exemple ?

Si Nintendo a rencontré un énorme succès avec sa Nintendo Switch, il est difficile d’imaginer le géant japonais se reposer sur ses lauriers. D’autant que la Switch, en l’état, est encore assez perfectible. Nombreux sont les joueurs à espérer l’arrivée d’une version Pro, par exemple, plus poussée, plus performante. Et il se pourrait que celle-ci commence à se montrer.

Une Nintendo Switch Pro a-t-elle fait son apparition dans le code source de la Switch ?

Même si la Nintendo Switch est une console exceptionnelle à de nombreux égards, en termes de puissance, elle est clairement dépassée par ses concurrents que sont les PS5 et Xbox Series X. C’est pour cette raison qu’il n’est pas très surprenant d’apprendre que Nintendo pourrait préparer une version “Pro” de sa console, une version qui offrirait davantage de puissance.

Big N n’a encore rien officialisé sur ce sujet, allant même jusqu’à nier la chose plusieurs fois par le passé. Mais aujourd’hui, le code de la dernière mise à jour en date du firmware semble faire référence directement à cette version Pro de la console. On doit cette découverte au dataminer SciresM, c’est lui qui a découvert cette fameuse référence à un appareil répondant au nom de code “Aula”.

C’est ce qu’aurait découvert le curieux SciresM

La console Aula disposerait apparemment du même SoC Mariko que celui que l’on retrouve actuellement dans la Switch Lite et les modèles de Switch de 2019 mais apparemment, la vitesse de son horloge aurait été poussée pour lui permettre d’être plus puissante. Il est aussi fait mention d’une puce Realtek qui, apparemment, permettrait à la console de gérer le jeu vidéo en 4K. Une puce qui ne serait très probablement à l’œuvre que lorsque la console est sur son dock, pas en mode portable.

Cela étant dit, l’approche de Nintendo envers le jeu vidéo a toujours été davantage tournée vers les jeux et les gameplay en eux-mêmes plutôt que les graphismes, résolutions des textures, etc. La Nintendo Switch, bien qu’elle soit moins puissante, est parvenue à se vendre extrêmement bien et certains analystes sont même convaincus qu’elle pourrait faire de meilleures ventes que les PS5 et Xbox Series X en 2021.