Une photo du Samsung Galaxy S22 Ultra en fuite, avec un emplacement pour le S Pen

Le Samsung Galaxy S22 Ultra se laisse entrevoir avec un emplacement pour le S Pen.

Lorsque Samsung a lancé sa gamme Galaxy S21 il y a quelques mois, le géant sud-coréen avait intégré la compatibilité du S Pen avec ses téléphones. Il s’agissait là d’une première pour les smartphones de la marque dans la mesure où, jusqu’à présent, seule la gamme Note y avait droit. Ceci étant dit, la configuration n’est pas idéale dans la mesure où l’on ne peut pas “ranger” le stylet comme dans le smartphone sur un Note.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra se laisse entrevoir

Cela signifie que les utilisateurs qui veulent utiliser le stylet doivent le transporter séparément, ce qui, il faut bien le reconnaître, augmente les risques de le perdre. Cela pourrait changer en 2022. En effet, si l’on en croit une série de photos obtenues par Front Page Tech, il semblerait que, sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, la firme ait décidé d’intégrer un emplacement dédié à ce S Pen.

avec un emplacement pour le S Pen

Cette découverte laisserait aussi supposer que le stylet pourrait être livré avec le téléphone, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui auraient pu, autrement, hésité à l’acheter séparément. Il semblerait par ailleurs que, pour pouvoir caser cet emplacement de rangement pour le stylet, Samsung a dû rendre son téléphone légèrement plus épais. Cela a notamment pour conséquence, semble-t-il, de faire disparaître l’excroissance pour la caméra arrière, ce qui n’est pas plus mal.

Nul ne sait, à l’heure actuelle, à quel point cet embonpoint sera prononcé une fois le smartphone commercialisé, mais là encore, les téléphones actuels sont vraiment très fins. Même s’il devait être plus épais, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, cela pourrait rendre la prise en main plus efficace au quotidien. Et en termes de poids, la différence pourrait être minime. La gamme Galaxy S22 devrait être lancée au début de l’année 2022, mais Samsung n’a encore rien confirmé. Patience.