Une “nouvelle” raison très lucrative de voler des iPhone

Malgré ses mesures de sécurité, l'iPhone semble redevenu une cible de choix pour les voleurs au Brésil. Et la raison est très lucrative, apparemment.

Nos gadgets électroniques sont des appareils qui peuvent être très onéreux. Et dans la mesure où ils sont souvent très compacts, ils peuvent représenter une cible de choix pour les voleurs en tous genres. Cela étant dit, aujourd’hui, smartphones et ordinateurs portables disposent d’un certain nombre de protections contre le vol rendant l’opération bien moins intéressante. Il semblerait pourtant que l’iPhone soit redevenu une cible de choix.

L’iPhone redevient cible de choix pour les voleurs au Brésil

Au début de la grande aventure de l’iPhone, le téléphone était très populaire chez les voleurs. En effet, la valeur intrinsèque de l’appareil était très intéressante, les voleurs pouvant en retirer une grosse somme en les revendant. Désormais, c’est plus délicat dans la mesure où Apple a intégré nombre de mesures de sécurité dans iOS.

Ceux-ci s’en servent apparemment pour accéder aux comptes en banque des victimes

Cela étant dit, les voleurs au Brésil semblent avoir trouvé une nouvelle raison de voler des iPhone : pour accéder aux comptes en banque. Si l’on en croit le journal brésilien Folha de S.Paulo, d’ordinaire, les victimes de vol de smartphones sont plutôt utilisateurs de smartphones Android dans leur voiture avec Waze activé mais il semblerait que l’iPhone revienne en odeur de sainteté, si l’on peut dire, chez les voleurs.

Pourquoi ? Apparemment, une fois l’iPhone volé, plutôt que de simplement le revendre, le voleur utilise le téléphone pour s’inviter sur les comptes en banque de la victime. On ne sait pas vraiment comment ils font cela. D’ordinaire, les applications bancaires sont sécurisées pour que, même si votre téléphone soit déverrouillé, celles-ci demandent une authentification supplémentaire pour fonctionner. Justement pour éviter ce genre de problème. Comment les voleurs parviennent-ils à s’authentifier ? Mystère.

Selon la Brazilian Bank Federation, “pour que les applications bancaires puissent être utilisées, il faut nécessairement obtenir le mot de passe personnel du client. Les données d’utilisation de l’application, tout comme le mot de passe du client, ne sont jamais stockées par les applications sur les téléphones.”