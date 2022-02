Une nouvelle loi américaine nous rapproche du sideloading sur iOS

Avec l'Open App Markets Act, le sideloading pourrait arriver sur iOS. Encore faut-il que ces propositions de loi soient adoptées.

Depuis toujours, Apple a résisté à la simple idée de permettre d’utiliser des magasins d’applications tiers sur l’iPhone. Ceci contrairement à la plate-forme Mac sur laquelle, s’il y a effectivement un Mac App Store, les utilisateurs ont la liberté et la possibilité de télécharger et d’installer des logiciels d’autres provenances. La firme de Cupertino a déjà plus d’une fois ouvertement critiqué ce qui s’appelle ici le sideloading – installer une app sans passer par le store -, mais il semblerait que, bientôt, la marque à la pomme n’ait plus d’autre choix que de le permettre.

Avec l’Open App Markets Act, le sideloading pourrait arriver sur iOS

Tout ceci grâce – ou à cause de, finalement, c’est selon – au Comité judiciaire du Sénat des États-Unis qui a voté l’Open App Markets Act qui permet justement des magasins d’applications et des paiements via des systèmes tiers sur des appareils comme l’iPhone. Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, gardez bien à l’esprit qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cela ne devienne une loi à part entière et n’oblige effectivement Apple à permettre la chose.

Encore faut-il que ces propositions de loi soient adoptées

L’Open App Markets Act contient un certain nombre de propositions de loi. Celle qui nous intéresse aujourd’hui passera donc devant le Sénat pour être débattue, votée et éventuellement amendée. Cela signifie qu’il peut se passer un certain temps avant que la loi n’entre en effet, si elle doit entrer en effet. Ce ne serait en effet pas le premier projet de loi antitrust à être proposé puis finalement totalement ignoré. Mais si cette proposition finit par être votée, cela pourrait modifier considérablement l’expérience offerte sur l’iPhone.

Ceci étant dit, vous imaginez très bien que ce projet n’est pas du goût de la firme de Cupertino. Dans une lettre adressée au Comité il y a quelques jours, le directeur des affaires gouvernementales chez Apple, Tim Powderly, déclarait : “Le sideloading permettrait à des personnes malintentionnées de contourner les protections de la vie privée et de sécurité d’Apple en distribuant des applications ne passant pas les vérifications essentielles pour la vie privée et la sécurité. Cela permettrait aux malwares, scams et autres exploitations de données incontrôlées de proliférer.”