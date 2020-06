Une nouvelle icône de l’iMac découverte dans le code de iOS 14

L'étude du code des nouvelles versions des systèmes d'exploitation ou des applications mobiles permet d'en apprendre un peu plus sur les nouvelles fonctionnalités et autres modifications à venir. Cela peut aussi corroborer des rumeurs. C'est le cas aujourd'hui.

Des rumeurs font état depuis quelque temps d’un grand changement à venir. Après avoir conservé le même design plusieurs générations durant, Apple pourrait enfin dévoiler un iMac totalement différent. Ce nouveau design pourrait même emprunter certains éléments à l’iPad Pro. Autrement dit, l’on pourrait s’attendre à quelque chose de plus uniforme avec des bords plus fins.

Une nouvelle icône d’iMac découverte dans le code de iOS 13

Aujourd’hui, selon un rapport de iFinder, il semblerait que une récente version de iOS 14 contienne justement un petit aperçu de ce nouveau design. Petit dans la mesure où il ne s’agit que d’une nouvelle icône pour l’iMac. Comme vous pouvez le voir dans les images intégrées dans le tweet ci-dessous, c’est une toute nouvelle machine très différente du design de l’iMac que l’on connaît aujourd’hui si bien, avec des bords entourant l’appareil de manière très homogène et uniforme.

Confirmation d’un tout nouveau design pour l’ordinateur de bureau d’Apple ?

Cela étant dit, cette icône semble montrer des bords plutôt épais, ce qui irait à l’encontre de plusieurs précédentes rumeurs. Mais il est tout à fait possible que ce soit simplement dû au design de l’icône en lui-même et que cela ne reflète pas la réalité de ce nouvel iMac. Peu importe finalement, la présence même d’une nouvelle icône dans le code semble confirmer l’existence d’un nouveau design. L’information reste à prendre avec des pincettes, évidemment, mais il y a de fortes probabilités qu’un iMac très différent de ce que l’on connaît puisse être dévoilé durant la WWDC 2020 – qui aura lieu uniquement en ligne entre le 22 et le 26 juin -. Rendez-vous dans quelques jours.