Une nouvelle étude met à mal l’efficacité du mode nuit de nos smartphones

Le mode nuit existe depuis très longtemps sur nos smartphones et dans les OS mobiles. Celui-ci a pour vocation de limiter votre exposition à la lumière (bleue notamment) avant de vous coucher. S'il a beaucoup évolué, il semble que son efficacité soit pourtant relative.

Ces dernières années, de nombreuses études ont montré que la lumière bleue émises par les écrans de nos appareils n’aide pas à faciliter notre sommeil. Ces études affirment notamment que cette lumière vient briser nos schémas de sommeil, ce qui signifie que même lorsque nous dormons, le sommeil n’est pas aussi régénérateur qu’il devrait l’être. C’est pour cette raison que de nombreuses sociétés, dont Apple, ont introduit des fonctionnalités permettant d’ajuster la luminosité et la température de nos écrans.

Et si la lumière jaune du mode nuit n’était pas bonne pour vous non plus ?

Malheureusement, il semblerait que ces écrans plus chauds ne soient pas aussi efficaces que ce que l’on pense. C’est du moins ce qui ressort d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Manchester. La teinte jaune des écrans de nos smartphones et tablettes en mode nuit, conséquence directe de l’augmentation de la température de couleur de l’écran, pourrait être tout aussi nocive, voire même plus nocive encore.

C’est ce que suggère une nouvelle étude

Le directeur de cette étude, le Dr. Tim Brown, déclarait que le problème avec la lumière bleue date d’une découverte faite il y a 20 ans. La mélanopsine, une protéine que l’on trouve dans l’œil, est un élément clef dans la régulation de l’horloge biologique. Il s’avère que cette protéine est davantage capable de détecter les photons qui ont une longueur d’onde courte. La lumière bleue aurait donc davantage d’effets que les autres couleurs. Cette étude réalisée sur des souris vient pourtant suggérer que la lumière jaune est tout aussi mauvaise. En vérité, la lumière bleue serait peut-être même moins nocive lorsque la luminosité est diminuée dans la mesure où elle est plus relaxante que le jaune. Cela étant dit, cette étude n’a été menée que sur des souris. Impossible, pour l’heure, de savoir si le résultat serait identique sur l’homme. Le Dr. Tim Brown semble convaincu que c’est le cas. À suivre !