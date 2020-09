Une nouvelle application Outlook pour Mac arrive en octobre

Les clients mail ne manquent pas aujourd'hui. Les alternatives à Gmail sont nombreuses, quelle que soit la plate-forme que vous utilisez. Outlook, bien qu'existant depuis très longtemps, est une solution très intéressante. Elle fera bientôt peau neuve sur macOS.

Parmi les avantages d’utiliser une application native en lieu et place d’une simple version web, c’est que ladite application épouse souvent à la perfection le look général du système d’exploitation sur lequel elle repose. Cela étant dit, certaines applications natives ne sont pas aussi bien fournies que des alternatives tierces. Si vous êtes sous macOS, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Microsoft Outlook s’apprête à être mis à jour. Une mise à jour qui va tout changer, ou presque.

Le nouveau design de Microsoft Outlook pour Mac arrive en octobre

En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer que le redesign de son application Outlook pour Mac allait arriver dans le courant du mois d’octobre. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le géant américain travaille sur ce nouveau design de son application pour Mac depuis l’année dernière et il semblerait aujourd’hui que le projet touche à sa fin. La nouvelle version est presque prête à être lancée. Ce sera pour le mois prochain.

Un design pensé pour se fondre dans macOS Big Sur

Selon le communiqué officiel de Microsoft, l’un des principaux changements apportés par ce nouveau design sera de mieux fondre l’application dans la nouvelle version majeure de macOS, à savoir macOS Big Sur. On peut ainsi notamment lire la chose suivante : “La nouvelle application Outlook pour Mac a été pensée et conçue spécifiquement pour le Mac, et notamment pour la dernière version en date, macOS Big Sur. Vous aurez ainsi droit à des coins arrondis dans les boutons, les listes de messages et les panneaux des conversations, dans la même mouvance que Big Sur. Le design léger et aéré utilise des surfaces blanches pour augmenter le contraste sur les textes et les icônes. Cela permet à Outlook de sembler très naturel dans l’OS tout en incorporant très facilement les éléments du design de Microsoft.”

Apple n’a pas encore dévoilé de date officielle quant à la disponibilité de la version grand public de macOS Big Sur. Avec cette version de Outlook prévue pour octobre, on pourrait logiquement se demander si ce ne serait pas un signe de lancement dans ces eaux-là. Étant donné que macOS Catalina a été lancé en octobre 2019, un lancement de Big Sur en octobre 2020 ne serait pas étonnant. À suivre !