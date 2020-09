Une nouvelle Apple TV, avec chipset plus performant, bientôt dévoilée ?

L'Apple TV est une solution très intéressante pour quiconque souhaite pouvoir en faire davantage sur son téléviseur, et notamment profiter de Apple TV+. Aujourd'hui, il semblerait qu'une nouvelle version du boîtier soit dans les cartons.

La dernière fois que Apple a mis à jour son Apple TV remonte à longtemps, trop longtemps. La firme de Cupertino avait alors introduit la possibilité de regarder films et séries TV en 4K ainsi qu’une toute nouvelle télécommande. Cela étant dit, aujourd’hui, il faut reconnaître que cette Apple TV peut sembler assez vieillissante. Si vous souhaitez craquer pour une Apple TV mais que vous attendez quelque chose de plus moderne, sachez que la marque à la pomme pourrait justement avoir ce qu’il vous faut.

Apple pourrait lancer une nouvelle Apple TV

En effet, selon les dernières rumeurs sur le sujet, il semblerait que Apple pourrait dévoiler une toute nouvelle Apple TV durant l’événement dédié à la présentation des iPhone 12 et qui devrait avoir lieu dans la seconde moitié du mois d’octobre. Selon plusieurs sources proches du dossier, ce nouveau boîtier disposerait d’un nouveau hardware, avec notamment un nouveau processeur plus performant. Une nouvelle télécommande devrait ausi être de la partie, légère amélioration de la version actuelle.

Cette mise à jour devrait notamment permettre de profiter de la fonctionnalité “Localiser” pour retrouver un peu plus facilement sa télécommande dans l’éventualité où elle se serait égarée dans la maison. Étant donné la taille de cet accessoire et sa finesse, elle se glisse facilement entre les plis du canapé, sous un coussin ou dans entre deux magazines. Avec la fonctionnalité “Localiser” d’Apple, vous gagnerez un temps précieux – et vous vous arracherez certainement moins de cheveux aussi ! -.

en même temps que les iPhone 12

Pour le reste, difficile de savoir quelles autres modifications Apple pourrait intégrer dans cette nouvelle version de son Apple TV. Il va falloir patienter jusqu’à l’événement très attendu de présentation de l’iPhone 12, si tant est que le boîtier fasse effectivement son apparition officielle à ce moment-là. Dans le cas contraire, il faudrait certainement patienter plus longtemps encore.