Une mise à jour simplifie l’utilisation des écrans du LG Wing

Certains smartphones semblent aujourd'hui vouloir profiter d'une récente technologie, celle de l'écran pliable. Avec plus ou moins de réussite. Le double écran, par contre, pourrait être plus efficace à l'heure actuelle.

Nos smartphones actuels ont, pour la plupart, un seul écran, un écran qui occupe la majeure partie de la face avant. Ces derniers mois, cependant, nous avons vu apparaître des smartphones dotés d’un écran pliable, et certains, avec deux écrans. Dans cette dernière catégorie, on citera notamment le LG Wing, un deux écrans pouvant “s’ouvrir” en T. Aujourd’hui, l’appareil reçoit une mise à jour très intéressante.

LG met à jour son LG Wing pour simplifier l’utilisation des deux écrans

Si vous avez un LG Wing, votre téléphone à double écran sera bientôt doté d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Comme découvert par Droid Life, Verizon a commencé à déployer une nouvelle mise à jour permettant de profiter pleinement de cette fonctionnalité unique du Wing, à savoir l’agencement si particulier de ses deux écrans. Cela devrait simplifier grandement l’utilisation des applications au quotidien.

La nouveauté la plus importante, et la plus notable, permet d’envoyer rapidement les applications d’un écran sur l’autre. Vous pouvez profiter de cette fonctionnalité simplement en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran pour accéder au menu des paramètres rapides et un simple appui sur l’icône “Fetch or Send” fera le travail. Une autre possibilité est de balayer l’écran avec trois doigts. Ces deux nouveautés sont une amélioration significative dans la manière dont LG gère le double écran sur son Wing.

Le transfert d’application d’un écran à l’autre est bien plus facile

LG a aussi aujourd’hui un bouton “redémarrer” qui apparait lorsque les applications tierces figent pendant cinq secondes juste après les avoir transférées sur un autre écran. Les icônes d’applications sur l’écran du bas ont aussi, désormais, le bon label.

Pour le reste, il y a aussi un nouveau fond d’écran par défaut avec lequel vous pouvez personnaliser votre écran d’accueil et l’application caméra est désormais capable de scanner des QR Codes. Enfin, et c’est toujours important, la mise à jour en question intègre les correctifs de sécurité de Google pour les appareils Android du mois de novembre.

La mise à jour peut être téléchargée en ouvrant le menu Paramètres et en allant dans la section “À propos du téléphone”. Une fois là, direction les mises à jour et laissez-vous guider. Comme toujours, si la mise à jour n’apparaît pas, un peu de patience.