Une mise à jour des appareils photos Fujifilm permettrait de les transformer en webcam

Alors que l'heure est encore au confinement, des accessoires comme les webcams reviennent à la mode. Il est aussi possible cela dit d'utiliser son appareil photo numérique comme webcam. Et bientôt, les appareils Fujifilm pourraient être compatibles.

Faire de son appareil photo numérique une webcam n’est pas nouveau. Les streamers le font depuis un certain temps déjà pour disposer de la meilleure qualité possible pour leurs diffusions. Cela étant dit, le problème, très souvent, est que l’opération n’est pas franchement simple et il faut la plupart du temps acheter du nouveau matériel et passer par des logiciels tiers… Les fabricants d’appareils photo ont bien compris la situation.

Fujifilm travaillerait sur un logiciel pour transformer ses appareils photo

En effet, il y a quelque temps Canon publiait un logiciel dont le seul et unique objectif était de venir simplifier la vie des utilisateurs qui souhaitaient utiliser leur appareil photo comme webcam. Aujourd’hui, il semblerait que Fujifilm cherche à faire la même chose. Dans un récent live stream de Fujifilm India, un spectateur demandait précisément à un membre de l’équipe produit si une telle solution, similaire à celle de Canon, était en préparation chez le constructeur.

en webcam aussi facilement qu’avec du plug-and-play

La réponse de cet employé Fujifilm India fut la suivante – traduite par Fuji Rumors – : “Je ne peux vous l’assurer à 100% mais j’ai entendu dire de la part de l’équipe de développement que quelque chose comme cela était en développement et qu’une mise à jour allait être proposée bientôt. Le fonctionnement sera aussi simple que du plug-and-play et les appareils de la série X pourront agir comme une webcam. Oui, j’ai entendu dire qu’ils travaillaient là-dessus mais je n’ai pour le moment aucune confirmation. Mais ils sont en train de faire un truc comme ça. Ça se prépare.” Rien d’officiel donc dans cette annonce mais si c’est avéré, voilà qui pourrait intéresser nombre de possesseurs d’appareils photos numériques de la marque. À une période où les webcams sont plus demandées que jamais suite aux besoins de visioconférences, il pourrait être appréciable de ne pas avoir à investir dans une webcam.