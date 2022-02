Une méthode plus abordable pour détecter l’infection au Covid-19 chez soi ?

Des chercheurs ont mis au point un test maison pour détecter le Covid-19 peu coûteux et qui nécessite l'utilisation de son smartphone.

À l’heure actuelle, il y a deux méthodes pour tester si quelqu’un a le Covid-19. L’une d’entre elles consiste à réaliser un rapide test antigénique, l’autre est un test PCR. La première peut être réalisée chez soi et est moins onéreuse que de réaliser un test PCR, mais elle aussi moins précise que le test PCR. Des alternatives commencent à arriver. En voici une.

Des chercheurs ont mis au point un test maison pour détecter le Covid-19

Et s’il existait un test qui soit presque aussi précis que le PCR, mais moins cher ? C’est ce que des chercheurs de l’Université de Californie de Santa Barbara ont mis au point. Il s’agit d’un système baptisé “smaRT-LAMP”. Le coût initial de ce test serait d’environ 100 $, mais une fois tout le nécessaire en place, chaque test ne coûterait alors plus que 7 $. Autrement dit, sur le long terme, ce serait moins cher.

Peu coûteux et qui nécessite l’utilisation de son smartphone

Et le meilleur dans tout cela, c’est que le processus utilise la caméra de votre smartphone, ce qui signifie que vous n’avez pas vraiment besoin de quoi que ce soit d’autre que l’appareil “smaRT-LAMP”. Le principe est le suivant : l’utilisateur place sa salive dans un kit de test et met l’ensemble dans une solution réactive qui va permettre d’amplifier l’ARN viral. Les échantillons sont alors placés dans une boîte en carton avec une ampoule LED fixée sur le haut de la boîte et en plaçant la caméra du smartphone sur le haut, l’application mobile dédiée peut identifier et analyser les réactions.

Les chercheurs pensent par ailleurs que ce kit pourrait être modifié dans le futur pour s’adapter à d’autres souches de Covid ou d’autres agents pathogènes. Autrement dit, lorsque la pandémie sera dernière nous, si elle l’est un jour, ce système aura toujours un intérêt. À l’heure actuelle, une première phase de test a été réalisée sur 50 patients. Difficile de savoir, à ce stade, si tout cela fonctionnera à grande échelle, mais les premiers résultats sont prometteurs. À suivre !