Une interface cerveau-machine aide un homme paralysé à se nourrir en contrôlant des bras robotisés

Les technologies modernes ont permis de faire d’incroyables avancées dans le domaine de la médecine. Les prothèses, par exemple, sont plus efficaces que jamais. Tout ceci est extrêmement prometteur. Mais il faut encore avancer sur les interfaces homme-machine, et plus précisément cerveau-machine, pour que l’intégration de ce genre de produits dans les vies quotidiennes puisse se faire aisément. Voici une impressionnante avancée.

Une interface cerveau-machine et des bras robotisés pour permettre à un paralysé de manger

Les gens souffrant de paralysie du bras pourraient avoir nettement moins de difficultés à se nourrir à l’avenir. Des chercheurs de la Johns Hopkins University ont mis au point une nouvelle technique qui a permis à un homme partiellement paralysé de se nourrir en utilisant des bras robotisés reliés à lui via une interface cerveau-machine. L’homme n’avait qu’à effectuer de petits mouvements avec ses poings à certains moments pour voir les bras équipés de la fourchette et du couteau couper la nourriture et la porter à sa bouche. Selon les chercheurs, il a pu manger son dessert en 90 secondes.

Cette nouvelle méthode évolue autour d’un système de contrôle partagé qui minimise les besoins d’entrées mentales pour accomplir une tâche. L’homme pouvait profiter de ses quatre degrés de liberté (deux pour chaque main) pour contrôler jusqu’à 12 degrés de liberté dans ses bras robotisés. Le système de réponses intelligentes de la prothèse a aussi permis de réduire grandement la charge de travail.

Et ce n’est que le début

La technologie est encore très jeune. Les scientifiques veulent ajouter des retours sensoriels comme le tactile plutôt que de se reposer exclusivement sur des indications visuelles. Ils espèrent aussi pouvoir améliorer la précision et l’efficience de l’ensemble en réduisant le besoin de confirmations visuelles. Sur le long terme, l’équipe voit de tels bras robotiques restaurer des mouvements complexes et offrir davantage d’indépendance aux personnes souffrant de handicap.