Une intelligence artificielle avait prédit l’épidémie du coronavirus avant tout le monde

On le dit et on le répète déjà mais ce n'est que le début. L'intelligence artificielle peut se révéler utile dans de très nombreux domaines, y compris dans celui de la santé. Une IA avait ainsi d'ailleurs prédit l'épidémie du coronavirus avant tout le monde.

À moins de vivre loin de toute source d’information, et donc de ne pas pouvoir lire ces lignes, vous savez qu’il y a actuellement une épidémie d’un nouveau coronavirus. Une épidémie qui trouve son origine à Wuhan, en Chine. La situation est très sérieuse et malgré les efforts déployés par l’Empire du Milieu, le virus est parvenu à sortir du confinement mis en place et à atteindre les États-Unis et l’Europe, la France notamment… Une situation qui avait été prédite par une intelligence artificielle avant tout le monde.

Une intelligence artificielle avait prédit l’épidémie du coronavirus à Wuhan avant tout le monde

Tout naturellement, l’Organisation Mondiale de la Santé et de nombreuses autres organisations et gouvernements du monde entier ont lancé des avertissements à destination du grand public pour sensibiliser sur ce virus, ses symptômes, les traitements, etc. Aujourd’hui, il semblerait que grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle, une société canadienne du nom de BlueDot avait pu prédire cette épidémie avant la plupart des grandes organisations.

Nul doute que ces algorithmes n’ont pas fini de sauver des vies

BlueDot se repose sur un algorithme piloté par une intelligence artificielle qui va fouiller les actualités étrangères, les réseaux de suivi des maladies animale et végétale ainsi que les publications officielles pour faire ses prédictions. Avec toutes ces données, BlueDot avait pu avertir ses clients en leur conseillant d’éviter des endroits comme Wuhan le 31 Décembre, soit environ une semaine avant que des organisations comme l’OMS ne tirent la sonnette d’alarme – c’était le 9 Janvier pour celle-ci -. Aux États-Unis, le CDC avait quant à lui lancé son protocole d’information le 6 Janvier. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine médical et la santé n’est pas nouvelle. Cette dernière peut notamment détecter des maladies chez les patients avant que les experts ne puissent le faire.