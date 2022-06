Une hotline 24h/24 7j/7 pour les victimes de hack crypto et ransomwares

Chainalysis met en place une hotline pour les victimes de hacks crypto et ransomwares. Une initiative louable pour rehausser la confiance envers la crypto.

Les entreprises à qui des hackers demandent de payer une rançon en crypto-monnaies peuvent désormais appeler une hotline dédiée. C’est la société spécialisée dans la blockchain Chainalysis qui vient de la lancer. Baptisée Crypto Incident Response, celle-ci vise à venir en aide rapidement à celles et ceux qui se retrouvent victimes de cybercriminels en tous genres.

Cette initiative devrait pouvoir profiter aux organisations qui se retrouvent prises au piège par des attaques de type ransomware, autrement dit qui ont leurs fichiers pris en otage, à moins qu’une rançon ne soit payée en Bitcoin ou en Monero. Dans d’autres cas, les victimes se sont fait voler des crypto-monnaies par des personnes malintentionnées.

Cette hotline sera ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et “Chainalysis va assigner une équipe dédiée d’experts utilisant leurs facultés d’investigation avancée pour enquêter aux côtés des victimes”. Chainalysis explique aussi qu’elle “aidera à faire la liaison avec les autorités et les conseiller en recouvrement d’avoirs” si nécessaire.

Une initiative louable pour rehausser la confiance envers la crypto

Bien que Chainalysis précise que l’utilisation légitime des crypto-monnaies aille bien au-delà de l’activité criminelle, le volume des actifs numériques volés via des attaques de type ransomware et autres hacks est aujourd’hui plus important que jamais. L’entreprise déclarait : “Cela présente des craintes de sécurité nationale, dégrade la confiance dans les crypto-monnaies et victimise des personnes innocentes dans le monde entier.”

Cette nouvelle hotline devrait permettre de ne pas perdre de temps, ou tout du moins de limiter au maximum les délais, juste après les attaques en elles-mêmes. L’entreprise avertit d’ailleurs : “Le temps est ici précieux, tracer et étiqueter immédiatement les fonds dans la plate-forme Chainalysis fait une grande différence pour empêcher les personnes malveillantes de retirer leurs gains mal acquis.” La firme précise aussi que les attaques “augmentent en fréquence et en sévérité, présentant une barrière significative à l’établissement d’une vraie confiance dans les crypto-monnaies”. En conséquence, la nature persistante des hacks et attaques ransomware a le potentiel d’affecter toute l’industrie.