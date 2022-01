Une future mise à jour d’iOS permettrait aux iPhone d’accepter les cartes de paiement via NFC

Apple travaillerait sur une mise à jour iOS permettant aux iPhone d'accepter les cartes de paiement via NFC. De quoi payer n'importe qui n'importe où.

Le paysage du commerce a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. À l’époque, si vous teniez un stand sur un petit marché local ou une fête quelconque, le seul moyen de paiement était le cash ou éventuellement les chèques. Aujourd’hui, à l’heure du tout numérique et du paiement mobile, la chose est bien plus facile. Et elle pourrait l’être encore plus grâce à Apple et iOS.

Apple travaillerait sur une mise à jour iOS permettant aux iPhone d’accepter les cartes de paiement via NFC

Grâce à des entreprises comme Square qui a mis au point des lecteurs de cartes de crédit portables qui viennent se fixer directement sur un smartphone, les vendeurs peuvent accepter les cartes de paiement de leurs clients. Mais tout ceci pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. En effet, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, Apple travaillerait sur une mise à jour d’iOS qui permettrait aux iPhone d’accepter les cartes de paiement sans besoin d’un quelconque appareil supplémentaire.

De quoi payer n’importe qui n’importe où

Comme vous le savez peut-être déjà, la firme de Cupertino a mis un certain temps avant d’intégrer le NFC dans ses iPhone, la technologie est arrivée longtemps après les appareils Android. Nous avons déjà pu voir le NFC utilisé pour Apple Pay et aujourd’hui, ce nouveau rapport affirme qu’une mise à jour d’iOS permettra aux iPhone d’accepter les cartes de paiement simplement en venant passer la carte sur l’arrière du téléphone, comme on le ferait avec un lecteur de carte en sans contact.

Ceci n’est pas vraiment surprenant dans la mesure où, en 2020, la marque à la pomme avait racheté la startup Mobeewave qui travaillait justement sur une technologie permettant aux smartphones d’accepter des paiements via NFC. Autrement dit, Apple utiliserait enfin son investissement comme il se doit. Voilà en tous les cas une bonne nouvelle pour les commerçants qui se retrouvent souvent sur des marchés, foires et autres fêtes et qui veulent proposer à leurs clients davantage d’options en termes de moyens de paiement pour leurs produits ou services.

Le rapport de Bloomberg ne donne aucune date quant à la disponibilité de cette mise à jour iOS, mais la WWDC ayant souvent lieu en milieu d’année, il est possible que nous en sachions davantage à ce moment-là.