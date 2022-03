Une fuite chez NVIDIA pourrait suggérer le développement d’une nouvelle Nintendo Switch

Des documents internes de NVIDIA suggèrent un nouveau projet de Nintendo Switch. Une machine compatible DLSS ?

Nintendo a plusieurs fois nié qu’une Nintendo Switch Pro, ou quel que puisse être son nom, soit en développement. Cela étant dit, dans le même temps, il ne fait aucun doute que, en interne, les équipes de Big N réfléchissent à ce que pourrait être la prochaine génération de Switch. Et peut-être que cette machine serait suffisamment différente pour être baptisée Switch 2 et non pas Switch Pro.

Des documents internes de NVIDIA suggèrent un nouveau projet de Nintendo Switch

Certains d’entre vous ont peut-être entendu parler de la cyberattaque subie récemment par NVIDIA. Un nombre assez documents de fichiers confidentiels ont été volés et ces fichiers ont été publiés en ligne. Selon un nouveau rapport de TechPowerUp qui publie une liste de ces fichiers, on apprend que l’un d’entre eux contient un dossier baptisé NVN2 ainsi qu’un pilote baptisé NVNDLSS.

Une machine compatible DLSS ?

Pour celles et ceux qui se demanderaient ce que ces références signifient, sachez que NVN est l’API utilisée par les différents programmes de la Switch tandis que DLSS est un ensemble de technologies de NVIDIA d’amélioration et de mise à l’échelle d’images d’apprentissage en profondeur en temps réel. Ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une future Switch qui pourrait bénéficier du DLSS, ce qui vient accorder un certain poids supplémentaire à la rumeur voulant qu’une nouvelle Switch soit bel et bien en développement.

Il est toujours possible que ce modèle ne voie pas le jour avant plusieurs années, et nous ne serions pas surpris d’apprendre que Nintendo ne fait qu’explorer cette idée. À l’heure actuelle, le modèle Switch OLED est le dernier modèle en date et il n’est pas bien vieux. Difficile d’imaginer que Big N soit pressé de le remplacer. On prendra donc cette nouvelle information avec des pincettes, tout en gardant à l’esprit que les équipes de Nintendo y réfléchissent très probablement.