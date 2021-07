Une ferme de crypto-minage découverte avec 3 800 PlayStation 4

Les autorités ont découvert une énorme ferme de crypto-minage illégale en Ukraine, une installation regroupant plus de 5 000 ordinateurs et 3 800 PS4.

Les crypto-monnaies représentent peut-être l’avenir de la monnaie telle que nous la connaissions jusqu’à présent mais il faut bien admettre que son minage pose de sérieux problèmes. Et pas uniquement à cause de la pénurie de composants comme les processeurs. Miner des crypto-monnaies demandent aussi énormément d’énergie. Et ce n’est pas cette nouvelle ferme sauvage découverte en Ukraine qui viendra prouver le contraire.

Une énorme ferme de crypto-minage découverte en Ukraine

Acheter des crypto-monnaies pour investir aujourd’hui n’est peut-être pas une très bonne idée, d’une part parce que les tarifs sont actuellement très élevés, mais aussi parce que leur valeur fluctue énormément. Dans l’idéal, miner vous-même serait une solution plus efficace, si vous pouvez passer à une certaine échelle. L’exemple qui nous intéresse aujourd’hui est impressionnant à plus d’un titre. Direction l’Ukraine, dans une ferme de crypto-minage totalement illégale.

Plus de 5 000 ordinateurs et 3 800 PS4

Lorsque les autorités du pays sont arrivées sur place, elles ont découvert plus de 5 000 ordinateurs et 3 800 consoles PS4, lesquels fonctionnaient sur de l’électricité volée. Ce qui, apparemment, était le plus gros problème de cette ferme. Selon les chiffres fournis par les autorités ukrainiennes, les coûts en électricité ont été estimés entre 186 200 et 259 300 $, par mois. Des factures qui n’ont évidemment pas été payées puisque l’électricité était volée.

Les autorités ont même déclaré que cette consommation massive d’énergie a entrainé des fluctuations importantes sur le réseau, laissant nombre d’habitants sans électricité. Une enquête est en cours pour tenter d’identifier les personnes impliquées dans ces opérations. La quantité d’énergie nécessaire pour miner les crypto-monnaies a toujours soulevé de vives controverses.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Elon Musk, le PDG de Tesla, a déclaré qu’il n’acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement. En attentant que ces monnaies deviennent plus respectueuses de l’environnement.