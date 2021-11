Une femme avale accidentellement son AirPod au lien d’un antidouleur

Une jeune femme avale un AirPor au lieu d'un Ibuprofène. L'écouteur a même enregistré des sons durant son périple intestinal.

S’il y a bien un nouveau problème apparu avec l’introduction sur le marché des écouteurs true wireless et leur popularité toujours grandissante, c’est qu’ils sont si petits et compacts qu’ils peuvent être avalés par accident. Nous avons déjà eu vent de nombreux faits divers de ce genre, avec des gens, plus ou moins jeunes, qui avalent par exemple leurs AirPods. L’on peut aujourd’hui en ajouter une nouvelle à cette liste.

Une jeune femme avale un AirPor au lieu d’un Ibuprofène

Si l’on en croit une vidéo TikTok publiée par @iamcarliiib, il semblerait que la jeune femme ait confondu ses AirPods avec ses antidouleurs, de l’Ibuprofène en l’occurrence, alors qu’elle avait l’un dans une main et l’autre dans l’autre. Selon le texte accompagnant sa vidéo : “Je me tordais de douleur dans mon lit. J’avais de l’Ibuprofène 800 dans ma main droite et j’avais mon AirPod gauche dans ma main gauche.”

L’écouteur a même enregistré des sons durant son périple intestinal

“J’ai machinalement mis quelque chose dans ma bouche, pris ma bouteille d’eau et bu une gorgée… et je me suis rendue compte que ce n’était pas l’Ibuprofène. J’ai essayé de me faire vomir, mais ça n’a pas marché.” L’écouteur en question a fini par ressortir par les voies naturelles, mais la jeune femme est tout de même aller passer une radio pour être certaine. L’histoire ne dit pas si l’écouteur fonctionnait encore après ce périple intestinal, mais la malheureuse affirme qu’elle ne l’utilisera plus ! Heureusement, d’ailleurs.

Ce qui est intéressant, c’est que l’AirPod était connecté à son téléphone et elle était en appel. Elle a ainsi pu enregistrer et envoyer un mémo vocal à un ami avec les sons et autres jolis gargouillis capturés par l’écouteur lorsque celui-ci était dans son estomac. C’est beau, la technologie.