Une étude sème le doute sur l’intérêt des filtres anti-lumière bleue des smartphones

À haute dose, l'exposition à la lumière bleue est nocive pour le corps, notamment pour les yeux. Les fabricants de smartphones notamment proposent des filtres anti-lumière bleue. Mais que valent-ils réellement ?

La lumière bleue. Voilà bien un ennemi pour le moins moderne, apparu depuis l’avènement des ordinateurs portables et autres tablettes et smartphones. Cette lumière artificielle peut avoir des conséquences néfastes en cas d’exposition répétée. Les fabricants le savent et proposent un certain nombre d’options. Les lunettes notamment. Ou encore l’intégration de filtres anti-lumière bleue. Est-ce réellement efficace ?

Une étude met en doute l’intérêt des filtres anti-lumière bleue dans les smartphones

Ces dernières années, les fabricants de smartphones ont commencé à introduire dans leurs appareils ce que l’on a baptisé filtres anti-lumière bleue. Ces filtres visent à réduire la quantité de lumière bleue émise par nos appareils mobiles, une lumière qui aurait notamment la mauvaise manie de perturber nos cycles de sommeil. Et plus particulièrement si vous utilisez votre smartphone juste avant de dormir.

Cela étant dit, une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Brigham Young University et du Cincinnati Children’s Hospital Medical Center montre que ces filtres ne sont pas d’une grande aide. L’étude en question, qui a impliqué un groupe de 167 jeunes volontaires, a mis en évidence que la lumière bleue émise par nos appareils mobiles ne joue pas un rôle important dans cette perturbation des cycles du sommeil.

La lumière bleue ne serait pas la principale responsable de la perturbation du sommeil

Les chercheurs ont découvert que, si la non utilisation d’un téléphone juste avant de dormir permet effectivement d’améliorer la qualité du sommeil, les résultats ne permettent pas de conclure que la lumière bleue soit réellement mauvaise pour nous. Les scientifiques suggèrent plutôt que l’engagement psychologique lié à l’utilisation du smartphone juste avant de dormir joue un plus grand rôle vis-à-vis de notre sommeil.

Selon Chad Jensen, l’un des chercheurs ayant travaillé sur cette étude, “bien qu’il y ait de nombreuses preuves suggérant que la lumière bleue augmente la lucidité et rendre plus difficile l’endormissement, il est important de réfléchir à la part de cette stimulation directement liée à l’émission de lumière par rapport aux autres stimulations cognitives et psychologiques.”