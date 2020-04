Une étude montre que le Covid-19 peut rester dans l’air dans les endroits bondés

La pandémie de Covid-19 est installée et bien que l'on constate aujourd'hui une baisse certaine des nouveaux cas, il ne faut pas espérer retrouver une vie "normale" avant de longs mois. Une étude montre que le virus peut subsister dans l'air dans les endroits bondés.

Certains pourraient penser que, une fois la pandémie derrière nous, la vie reprendra son cours normal. Ce ne sera pas le cas. Assurément. Du moins tant qu’un vaccin n’a pas été mis au point. Lorsque les mesures de confinement seront assouplies, voire levées complètement, il pourrait être encore assez dangereux de sortir, a fortiori de se rassembler. C’est précisément ce que montre cette étude récente.

Le Covid-19 subsiste dans l’air dans les lieux très fréquentés

Selon des chercheurs de l’Université de Wuhan, ce nouveau coronavirus est capable de survivre un certain temps dans l’air, plus particulièrement dans les endroits bondés. Cela signifie que si une personne infectée venait à tousser dans un endroit public comme un centre commercial et qu’elle se déplace, le Covid-19 pourrait persister dans la zone même après le départ de cette personne. Et cela pourrait contaminer un grand nombre de personnes passant dans cette même zone.

Une découverte assez alarmante alors que le déconfinement se profile

Cette découverte a été faite après la création par les chercheurs de pièges aérosol dans et aux alentours de deux hôpitaux bassés à Wuhan. Les scientifiques ont découvert que le virus subsistaient dans l’air dans les salles accessibles aux patients, les supermarchés, les bâtiments résidentiels et les toilettes, avec des concentrations très élevées dans les endroits où le personnel médical retire justement son équipement de protection. Cela signifie que si vous avez l’intention de sortir une fois le confinement levé, vous devriez éviter autant que possible les endroits à forte concentration tout comme ceux où la ventilation n’est pas efficace. Et bien sûr, il vous faudra continuer de bien appliquer les gestes barrière, vous lavant notamment les mains au savon et à l’eau très régulièrement.