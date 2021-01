Une étude d’ASICS prouve que courir rend plus heureux

Faire du sport est bon pour la santé. Nous le savons, vous le savez, tout le monde le sait. Encore faut-il pouvoir se motiver pour en faire régulièrement. Mais courir rend aussi plus heureux !

Le sport a de nombreux bienfaits pour l’organisme. Sur le plan purement physique, évidemment, mais pas uniquement. Pratiquer une activité sportive régulière est aussi très bon sur le plan mental. Selon une nouvelle étude dirigée par l’équipementier ASICS, faire du sport régulièrement rend plus heureux. Pourquoi ? Comment ? On vous dit tout.

ASICS confirme : le sport rend plus heureux !

Outre le fait que cela permet de garder la forme et de se maintenir en bonne santé générale, faire du sport a d’autres bienfaits très divers. C’est bon pour la peau, par exemple, et cela permet de libérer certaines particules chimiques dans le cerveau, notamment les fameuses endorphines. Et au cas où vous voudriez une preuve supplémentaire, ASICS vient de dévoiler les résultats d’une étude toute récente dans laquelle elle a fixé un électroencéphalographe sur trois athlètes élite et six “athlètes de tous les jours”.

Si l’on en croit les résultats de cette étude, faire de l’exercice permet aux gens de se sentir plus heureux. Par exemple, selon l’étude, il a été constaté une augmentation de 18 % de la faculté des participants à se relaxer, une diminution de 28 % dans la prise de décision difficile et une amélioration de 29 % de la résistance au stress.

Et les résultats pourraient être plus probants encore chez des personnes lambda

Selon le Dr. Brendan Stubbs, chercheur au Kings College London, ces bienfaits pourraient même être plus élevés pour les personnes “normales” qui ne font pas de sport aussi régulièrement que les sportifs de ce panel. Ceci parce que, selon l’expert, dans la mesure où les athlètes professionnels font du sport depuis très longtemps, ils ont moins de “travail cérébral” à effectuer durant leurs entraînements.

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’une étude très limitée dans son nombre de participants. Difficile d’en déterminer une réelle tendance générale. Cependant, plusieurs études par le passé ont déjà montré des résultats très similaires. Cette nouvelle étude d’ASICS vient simplement, si l’on peut dire, corroborer tout ceci. À noter, ASICS est aussi très intéressé sur ce sujet dans la mesure où l’entreprise vend de l’équipement de sport.