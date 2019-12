Les satellites sont devenus assez communs aujourd'hui. Plusieurs géants de la tech ont déjà les leurs en orbite autour de la Terre. Et il semblerait aujourd'hui que Apple rêve d'avoir les siens. Une équipe dédiée y travaillerait activement...

Comme nous l’apprend un récent rapport de Bloomberg, il s’avère que Apple dispose en interne d’une équipe qui travaille sur des satellites. Ceux-ci auraient pour mission de relayer les données vers les millions d’appareils de la marque la pomme en circulation. L’objectif, comme avec n’importe quel satellite finalement, serait, semble-t-il, d’améliorer les fonctionnalités de connectivité des réseaux sans fil sur ses appareils. Ceci permettrait de donner un avantage certain par rapport à la concurrence.

Une équipe secrète d’Apple travaille sur des satellites

Pour l’heure, rien n’est évidemment certain mais si ce rapport est avéré, alors la firme de Cupertino est très sérieuse en ce qui concerne les transmissions par satellite jusqu’à ses appareils. Nul ne sait par contre quels appareils en particulier seraient concernés par ces transmissions. Le projet, en tous cas, est un travail en cours et les premiers objectifs exploitables sont attendus dans les 5 années à venir. Et le projet peut aussi être abandonné, purement et simplement, en cours de route.

Pour des transmissions sans fil améliorées ?

Tout ceci pourrait aussi être aussi une phase de préparation pour une technologie sans fil nouvelle génération. Bien que, aujourd’hui, il soit impossible, ou presque, de se faire une idée de l’utilité de ce genre d’infrastructure. Une chose est sûre, si Apple venait à avoir ses propres satellites en orbite, ce serait intéressant de voir ce que le géant compte en faire. Récemment, la marque à la pomme avait engagé de nombreuses nouvelle recrues de l’aérospatial et du sans fil. Autant d’indices pouvant prouver qu’une équipe dédiée œuvre sur ce projet. Pour l’heure, l’information est à prendre avec des pincettes. Comme à son habitude, Apple communiquera officiellement quand le projet sera viable.