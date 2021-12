Une dernière mise à jour pour Telegram avant 2022

Telegram se met une dernière fois à jour avant 2022 et fait le plein de nouveautés.

Telegram est l’un des nombreux services de messagerie instantanée qui existent actuellement sur le marché. Si la plate-forme est appréciée de ses utilisateurs, c’est notamment parce qu’elle propose une grande sécurité et offre un vrai respect de la vie privée. Cela lui a permis d’attirer des millions d’utilisateurs. Et pour fêter la fin de l’année, elle propose une dernière mise à jour.

Telegram se met une dernière fois à jour avant 2022

Si vous utilisez Telegram et que vous avez l’impression que le service manque quelque peu de ceci ou cela par rapport à d’autres services, alors vous pourriez être intéressé(e) par la dernière mise à jour en date de l’application. Les développeurs proposent aux utilisateurs une dernière mise à jour pour 2021 et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci apporte un tas de nouvelles fonctionnalités.

et fait le plein de nouveautés

Parmi celles-ci, les réactions, qui permettent aux utilisateurs d’attacher des emoji aux messages qu’ils reçoivent, une fonction très similaire à ce que l’on trouve sur Facebook Messenger et Apple iMessage. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité pour les spoilers, les gens peuvent discuter d’un film, d’une série ou d’un livre sur un groupe de discussion et voir leur texte caché, pour éviter qu’un participant ne lise quelque chose qui vienne lui gâcher la surprise. Cela signifie que les utilisateurs peuvent discuter sans crainte et si quelqu’un du groupe n’a pas encore vu ou lu ledit contenu, celui-ci ne pourra pas être spoilé à moins de tapoter pour faire afficher le texte en question.

Telegram introduit aussi avec cette mise à jour une fonctionnalité de traduction. Celle-ci permet de discuter avec des gens parlant une autre langue et d’avoir la traduction directement dans l’application, bien plus pratique à l’usage. De nombreuses autres applications, comme WeChat, proposent déjà une prise en charge de la traduction. Ce n’est donc en rien nouveau, mais, comme dit plus haut, pour les utilisateurs qui se servent de Telegram comme plate-forme de messagerie au quotidien, ces nouveautés seront probablement très bienvenues.